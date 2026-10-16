FIFA: Ζητούν από τον Ινφαντίνο να καταργήσει το βραβείο Ειρήνης μετά τον σάλο με τον Τραμπ – Στο τραπέζι ο αποκλεισμός πολιτικών

Σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της FIFA προκαλεί η απόφαση του Τζιάνι Ινφαντίνο να απονείμει το πρώτο βραβείο Ειρήνης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ανώτατα στελέχη της FIFA ζητούν πλέον είτε την πλήρη κατάργηση του αμφιλεγόμενου βραβείου είτε τη ριζική αλλαγή των κριτηρίων απονομής του, ώστε να αποκλείονται στο μέλλον πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian, το ζήτημα τέθηκε με ιδιαίτερη ένταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA την Πέμπτη (15/10), με αρκετά μέλη να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τη σύνδεση της ομοσπονδίας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ορισμένοι ζήτησαν την οριστική κατάργηση του βραβείου, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρέπει να αποπολιτικοποιηθεί πλήρως, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι αντιδράσεις που προκάλεσε η βράβευση του Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2025.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως ο μοναδικός πολιτικός ηγέτης που τιμήθηκε ποτέ με το βραβείο Ειρήνης της FIFA, εφόσον εγκριθούν οι αλλαγές που εξετάζονται.

Η βράβευση του Τραμπ που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Η FIFA ανακοίνωσε τη δημιουργία του βραβείου Ειρήνης τον Νοέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να αναγνωρίζει πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικές ενέργειες υπέρ της ειρήνης και έχουν συμβάλει στην ενότητα των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έναν μήνα αργότερα, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών στην Ουάσιγκτον, ο Ινφαντίνο απένειμε το πρώτο βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελετή περιλάμβανε ένα χρυσό τρόπαιο, ένα μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό, τα οποία παρέδωσε προσωπικά ο πρόεδρος της FIFA στον Αμερικανό ομόλογό του.

Ωστόσο, η επιλογή προκάλεσε έντονη κριτική από μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας, καθώς δημιουργήθηκαν ερωτήματα για την πολιτική ουδετερότητα της ομοσπονδίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η διαδικασία με την οποία επιλέχθηκε ο Τραμπ για το βραβείο δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

Ο φόβος νέας διπλωματικής κρίσης με τον Λευκό Οίκο

Πέρα από τις αντιδράσεις για την αρχική απονομή, αρκετά μέλη του Συμβουλίου της FIFA ανησυχούν πλέον και για τις πιθανές συνέπειες μιας μελλοντικής βράβευσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, στο εσωτερικό της ομοσπονδίας επικρατεί η εκτίμηση ότι το βραβείο, με τη σημερινή του μορφή, έχει συνδεθεί τόσο στενά με τον Τραμπ ώστε η απονομή του σε κάποιο άλλο πρόσωπο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα πολιτικά προβλήματα.

Ορισμένα στελέχη εξέφρασαν συγκεκριμένα τον φόβο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αντιδράσει αρνητικά εάν δεν συμφωνούσε με την επιλογή του επόμενου νικητή, προκαλώντας ακόμη και διπλωματική ένταση.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύουν τις πιέσεις προς τον Ινφαντίνο να απομακρύνει το βραβείο από την πολιτική σκηνή και να το συνδέσει αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο.

Το σχέδιο για βραβείο Ειρήνης χωρίς πολιτικούς

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση προβλέπει τη διατήρηση του βραβείου, αλλά με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με μέλος του Συμβουλίου που μίλησε στον Guardian, το βραβείο θα μπορούσε να απονέμεται αποκλειστικά σε πρόσωπα του ποδοσφαίρου που έχουν προσφέρει εξαιρετικό έργο στην κοινωνική συνοχή, την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική ευθύνη.

Βασική προϋπόθεση θα είναι ο αποκλεισμός των πολιτικών προσώπων από τη διαδικασία επιλογής.

Με αυτόν τον τρόπο, η FIFA θα επιχειρήσει να διατηρήσει την πρωτοβουλία, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο πολιτικών παρεμβάσεων και αντιπαραθέσεων.

Άλλωστε, το άρθρο 2 του καταστατικού της FIFA απαγορεύει τις πολιτικές ή κυβερνητικές παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο, γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους η βράβευση του Τραμπ προκάλεσε τόσο έντονη κριτική.

Η κρίσιμη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και το δίλημμα του Ινφαντίνο

Η τελική τύχη του βραβείου βρίσκεται πλέον στα χέρια της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης του Ποδοσφαίρου της FIFA, στην οποία παραπέμφθηκε το ζήτημα από τον Ινφαντίνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Πέμπτης.

Η 22μελής επιτροπή αναμένεται να καταθέσει τις προτάσεις της πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου στην Ντόχα του Κατάρ.

Εφόσον αποφασιστεί η διατήρηση του βραβείου, αναμένεται να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια, καθώς και συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής των νικητών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, η πλειονότητα των μελών της αρμόδιας επιτροπής προέρχεται από χώρες που στηρίζουν τον Ινφαντίνο, γεγονός που ενδέχεται να αποτρέψει την πλήρη κατάργηση του θεσμού.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπική αποδοκιμασία για τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τη δημιουργία του βραβείου.

Παρά τις διαφορετικές απόψεις, στο εσωτερικό της ομοσπονδίας φαίνεται να υπάρχει ευρεία αναγνώριση ότι το βραβείο Ειρήνης δεν μπορεί να συνεχίσει να απονέμεται με τους ίδιους όρους.

Το ερώτημα που απομένει είναι εάν ο Ινφαντίνο θα αποδεχθεί τη ριζική αναμόρφωση μιας δικής του πρωτοβουλίας ή εάν η FIFA θα επιλέξει τελικά να την εγκαταλείψει, αφήνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον πρώτο και τελευταίο πολιτικό ηγέτη που τιμήθηκε με αυτή τη διάκριση.