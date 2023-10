Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Ένταση μεταξύ Σλούκα και Ουίλμπεκιν μετά την λήξη του αγώνα – BINTEO

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενερμπαχτσέ στην Πόλη, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, επικράτησε ένταση μεταξύ του Κώστα Σλούκα και του Σκότι Ουίλμπεκιν και απειλήθηκε γενική σύρραξη, πριν επικρατήσει η ψυχραιμία και πάρουν οι παίκτες το δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Ο γκαρντ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη πλησίασε τον Σλούκα τη στιγμή που ετοιμαζόταν με τους υπόλοιπους «πράσινους» για το καθιερωμένο ζντο μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Έλληνα γκαρντ να αντιδρά και να ανταλλάζει σπρωξιές με τον Ουίλμπεκιν.

Τη στιγμή της έντασης μπήκαν και άλλοι παίκτες στη μέση, αλλά οι ψυχραιμότεροι πρόλαβαν τα χειρότερα…

After the final whistle, a small scuffle broke out between Fenerbahce and Panathinaikos players 👀 pic.twitter.com/BTa2KWA63V

