Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 83-69: Έπεσε αμαχητί στην Πόλη

Ο δίχως ταυτότητα Παναθηναϊκός που παρατάχθηκε στο «Ulker Sports And Event Hall», δεν θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη από τη… συντριβή, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με το βαρύ 83-69 στην Πόλη, για τη 3η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 1-2. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα πήρε τη δεύτερη νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» χάθηκαν στη… μετάφραση από το πρώτο δεκάλεπτο (27-9) και με εξαίρεση ένα ξέσπασμα του Κάιλ Γκάι στη δεύτερη περίοδο, όταν σημείωσε 13 πόντους (3/5 τρίποντα) σε αυτό το διάστημα, μάταια έψαχναν στο δεύτερο ημίχρονο το ανταγωνιστικό πρόσωπο τους… Πλέον το «τριφύλλι» θα ψάξει την… ανασύνταξη του την προσεχή Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος απέναντι στην πρώην ομάδα του μέτρησε 15 πόντους με 3/4 τρίποντα, ενώ από κοντά ήταν και ο Νικ Καλάθης που «πλήγωσε» το «τριφύλλι» με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από τον Παναθηναϊκό, ο Κάιλ Γκάι, αλλά έμεινε στους 13 πόντους του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους δεν ήταν αρκετός, όπως και ο Λούκας Βιλντόζα με 10 (αλλά με 4/12 εντός πεδιάς). Στο απόλυτο… μηδέν στην επίθεση ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ενώ ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά με απολογισμό 4 πόντους και ισάριθμα λάθη.

✔️ @FBBasketbol gets it done in Round 3!#EveryGameMatters pic.twitter.com/0uoWsP6CdU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2023