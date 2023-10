Ισραήλ: Η έκρηξη στο νοσοκομείο στη Γάζα οφείλεται σε αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου της Χαμάς

Η ισχυρή έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς, δήλωσαν οι ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF).

Την παραπάνω είδηση μεταδίδει και το τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων i24NEWS.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

🔴BREAKING: Initial investigation by IDF shows explosion in hospital in Gaza was caused by a failed Hamas rocket launch – report

Την ίδια ώρα αξίζει να αναφερθεί πως έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο στην πλατφόρμα Χ από την ισραηλινή πλευρά που υποστηρίζουν ότι το περιστατικό στο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας ήταν το αποτέλεσμα αποτηχημένης εκτόξευσης ρουκέτας από τη Χαμάς, ακριβώς γιατί την συγκεκριμένη ώρα δεν υπήρχε εναέρια δραστηριότητα από τον στρατό του Ισραήλ.

#BREAKING: Reports suggest that the mass casualty event at the Baptist Hospital in Gaza City was the result of a misfired rocket launch by Hamas.

No IDF air activity was reported at the time and the timing coincided with a salvo of rockets launched at Israel.

