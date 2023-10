Ισραήλ για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου: Ερευνούμε το περιστατικό

Oι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τις αναφορές για βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αναφορές για βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της Γάζας,

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ επισημαίνουν ότι ο στρατός ερευνά το περιστατικό.

🇮🇱 This is the Christian hospital that Israel just bombed.

🇵🇸 Why won’t anyone in the government or the mainstream media say “Pray for Gaza?” pic.twitter.com/2neUnrk6H5

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023