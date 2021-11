Εξελίξεις στο θρίλερ με την Πενγκ Σουάι – Τα βίντεο που προκαλούν ερωτήματα

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της Κινέζας τενίστριας Πενγκ Σουάι με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο που δείχνουν την Πένγκ Σουάι, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται πότε έχουν τραβηχτεί. Συγκεκριμένα, αρχισυντάκτης της κρατικής εφημερίδας Global Times της Κίνας, δημοσίευσε δύο βίντεο, όπου στο ένα η αθλήτρια φαίνεται να δειπνεί σε εστιατόριο, ενώ στο άλλο να υπογράφει μπάλες τένις σε ένα τουρνουά νέων στο Πεκίνο.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Μέχρι στιγμής πάντως, κανείς δεν έχει καταφέρει να συνομιλήσει με την 35χρονη Κινέζα, ούτε έχει εμφανιστεί βίντεο με την ίδια να δηλώνει ότι είναι καλά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο Στιβ Σάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA (Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών), είπε: «Αν και είναι θετικό να τη βλέπουμε, παραμένει ασαφές εάν είναι ελεύθερη και σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να πράττει μόνη της, χωρίς εξαναγκασμό ή εξωτερικό παρέμβαση. Αυτό το βίντεο από μόνο του είναι ανεπαρκές. Όπως έχω δηλώσει από την αρχή, εξακολουθώ να ανησυχώ για την υγεία και την ασφάλεια της Πενγκ Σουάι και ότι ο ισχυρισμός για σεξουαλική επίθεση λογοκρίνεται και θάβεται κάτω από το χαλί. Ήμουν ξεκάθαρος για το τι πρέπει να συμβεί και η σχέση μας με την Κίνα βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι».

Όλα ξεκίνησαν, όταν η 35χρονη Πενγκ Σουάι κατηγόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί, έναν από τους επτά ισχυρότερους πολιτικούς της Κίνας από το 2013 έως το 2018, ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική σχέση πριν από τρία χρόνια, προτού την κάνει ερωμένη του. Αυτή η κατηγορία αναρτήθηκε για λίγη ώρα στις 2 Νοεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό της Πενγκ Σουάι στο Weibo, το κινεζικό αντίστοιχο του Twitter, αλλά η Κίνα μπλόκαρε γρήγορα κάθε αναφορά σε αυτό το μήνυμα.

Στο μεταξύ, ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική αποκτά το κίνημα #WhereIsPengShuai.