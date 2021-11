Σουάι Πενγκ: Διεθνείς αντιδράσεις από την εξαφάνιση της τενίστριας – Απειλεί με μποϊκοτάζ ο Μπάιντεν, η απάντηση του Πεκίνου

Παγκόσμια είναι η κατακραυγή κατά της Κίνας μετά την εξαφάνιση της Σουάι Πενγκ, της Κινέζας πρωταθλήτριας τένις, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 2 Νοεμβρίου, κατήγγειλε τον πρώην κορυφαίο κομμουνιστή ηγέτη, Γκαολί Ζανγκ, ότι την εξανάγκασε να κάνει σεξ μαζί του, πριν την κάνει ερωμένη του.

Η Σουάι Πενγκ δεν είχε δώσει σημεία διαδικτυακής ζωής έως και τις 17 Νοεμβρίου με την αγωνία να κορυφώνεται και να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Η Κινέζα τενίστρια, η οποία το 2014 κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός στο διπλό, ισχυρίσθηκε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, ότι πριν από τρία χρόνια είχε αναγκαστική σεξουαλική επαφή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκάολι, στο σπίτι του πολιτικού, που βρίσκεται στην πόλη Τιαντζίν.

Ωστόσο, αυτή η μαρτυρία διεγράφη άμεσα από την κινεζική λογοκρισία, όπως και οι αντιδράσεις για το θέμα, που εξαπλώθηκαν αστραπιαία στο διαδίκτυο, καθώς οι αναζητήσεις τόσο για την Πενγκ, όσο και για τον Ζανγκ στο Weibo, είναι αποκλεισμένες και στη μηχανή αναζήτησης Baidu.

«Τέτοιες κατηγορίες βιασμού, απευθύνονται για πρώτη φορά σ΄ έναν πολιτικό που βρέθηκε σε τόσο υψηλό αξίωμα του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος», επεσήμανε ο ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» στην κινεζική πρωτεύουσα, Σιμόν Λεπλάτρ και πρόσθεσε: «Όμως, η απόλυτη σιωπή της νεαρής γυναίκας, από τότε που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση, προκαλεί φόβο για το χειρότερο.

Η μεγάλη ιστορία της Πενγκ, παρέμεινε για περίπου είκοσι λεπτά στο Weibo, αρκετά για χιλιάδες χρήστες, προκειμένου να έχουν χρόνο για να απαθανατίσουν και να αποθηκεύσουν στιγμιότυπα από την οθόνη και μετά να τα μοιρασθούν. Έκτοτε, τον λογαριασμό της Πενγκ, δεν έχει γίνει κάποια ανάρτηση. Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί και το θέμα υπόκειται σε αυστηρή λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το 2018 στην Κίνα και με αφορμή το κίνημα MeToo, κατεγράφησαν αρκετές περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από αστέρες της μουσικής και της τηλεόρασης, καμία όμως, σχετιζόμενη με πολιτικό.

Ο Ζανγκ, ο οποίος είναι 75 ετών, ήταν μέχρι τις αρχές του 2018 μόνιμο μέλος του πολιτικού γραφείου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και ως εκ τούτου ένας από τους επτά ισχυρότερους άνδρες στην Κίνα.

«Φοβήθηκα πολύ. Εκείνο το απόγευμα αρνήθηκα στην αρχή. Συνέχισα να κλαίω. Υπό τον φόβο και τη σύγχυση, ενέδωσα και κάναμε σεξ», έγραψε στο μήνυμα της η 35χρονη Πενγκ, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγος του Ζανγκ γνώριζε τι συνέβαινε, ούσα ακριβώς έξω από το δωμάτιο.

Η Πενγκ πρόσθεσε ότι μέχρι προσφάτως, παρέμενε ερωμένη του Ζανγκ, ενώ διευκρίνισε πως δεν έχει στοιχεία για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της, τονίζοντας απευθυνόμενη κατά κάποιον τρόπο στον Κινέζο πολιτικό: «Πάντα φοβόσουν ότι θα έκρυβα ένα μαγνητόφωνο. Σίγουρα θα το αρνηθείς ή θα φθάσεις στο σημείο να μου επιτεθείς».

A complete English translation of Peng Shuai’s deleted post. We owe it to her to read her full story in her own words #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/yGNkd07j6a

Θέση στο θέμα, πήρε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κινέζα φεμινίστρια και ακτιβίστρια, Πιν Λου: «Η Σουάι Πενγκ είναι μια εξαιρετική Κινέζα που πάλεψε μόνη της για να πετύχει αποτελέσματα παγκόσμιας κλάσης και όμως έπρεπε να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πραγματικά οδυνηρό».

Η κατακραυγή για το πού βρίσκεται η Κινέζα σταρ του τένις κλιμακώθηκε, καθώς η Γυναικεία Ένωση Αντισφαίρισης (WTA) δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αποσύρει τα τουρνουά της από την Κίνα, εάν δεν μείνει ικανοποιημένη με την απάντηση στον ισχυρισμό της Πενγκ για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA, Στιβ Σάιμον, εξέφρασε «ανησυχία» για την ασφάλεια της Σουάι Πενγκ, τονίζοντας πως αμφιβάλλει για τις επίσημες πληροφορίες από την Κίνα σχετικά με την Κινέζα πρώην πρωταθλήτρια, ενώ δεν απέκλεισε την παύση διεξαγωγής τουρνουά στην Κίνα, εάν το Πεκίνο δεν «ρίξει φως» στην εξαφάνισή της.

Το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησαν αποσπάσματα από ένα γραπτό μήνυμα της 35χρονης Κινέζας προς την WTA, μέσω του οποίου, η Πενγκ φέρεται να αναφέρει πως «Οι πληροφορίες, ειδικά σχετικά με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, είναι ψευδείς. Δεν λείπω ούτε κινδυνεύω. Απλώς ξεκουραζόμουν στο σπίτι, όλα είναι καλά. Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον». Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος δημιούργησε αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητά του, καθώς οι χρήστες του Twitter, παρατήρησαν ότι ένας κέρσορας ήταν ορατός στο μήνυμα που μεταδόθηκε από το CGTN, ένα ανεξήγητο φαινόμενο για ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Η αυθεντικότητα του μηνύματος, αμφισβητήθηκε έντονα από τον Σάιμον και κορυφαίες προσωπικότητες του παγκοσμίου τένις, όπως η Σερένα Ουίλιαμς, οι οποίοι ζητούν την άμεση εμφάνιση της Πενγκ, ούτως ώστε να διαλυθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες που εκφράζονται, ακόμη και για τη ζωή της.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021