Euroleague: «Διπλό» στο Βελιγράδι και πρώτη νίκη για την Βίρτους Μπολόνια με 70 – 69 επί της Παρτιζάν – ΒΙΝΤΕΟ

Με ηρωική εμφάνιση και μπροστάρη τον Γουίλ Κλάιμπερν η Βίρτους Μπολόνια έσπασε το… ρόδι στην εφετινή Euroleague με τεράστιο «διπλό» στο Βελιγράδι, δίνοντας τέλος στο σερί των δύο νικών της Παρτιζάν. Οι Ιταλοί επικράτησε με 70-69 της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 3η ήττα τους.

Σε μία συγκλονιστική σε εξέλιξη αναμέτρηση, ο Κλάιμπερν ήταν αυτός που μίλησε όταν… έκαιγε η μπάλα.

WE DID IT, AGAIN. 🤍🖤 pic.twitter.com/pQKZJWercx

