Euroleague: «Μπαμ» της Βίρτους στη Μαδρίτη – «Χτίζει» σερί η Παρτιζάν

Η Βίρτους Μπολόνια σημείωσε την έκπληξη της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, μετά το πέρασμα της από τη Μαδρίτη. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 95-92 της Ρεάλ, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 2-3. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί υποχώρησαν στο 2-3.

Ismael Bako takeover in Madrid👀 @Virtusbo #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/eqz3KufVN7

Η αυξημένη παραγωγικότητα της Βίρτους σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο, αλλά και η ψυχραιμία που επέδειξε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν η Ρεάλ πλησίασε στο -2 (91-93 στα 14΄΄ για τη λήξη), μετά από τρίποντο του Χεζόνια, επέτρεψαν στους Ιταλούς να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Τεράστια εμφάνιση από τον Ίφε Λούντμπεγκ με 18 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ισμαήλ Μπάνκο, 14 ο Μίλος Τεόντοσιτς και από 12 οι Αϊζάια Κορντινιέ, Μουχαμαντού Τζάιτεχ. Από τους Ισπανούς πάλεψαν ο Γκάμπριελ Ντεκ με 28 πόντους και ο Μάριο Χεζόνια με 18.

.@izaycordinier DID HE JUST???

Cordinier puts Tavares on a poster😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kGv7SXmZaW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2022