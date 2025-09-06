Eurobasket 2025: Οι πρώτοι αγώνες των νοκ άουτ

H Ρίγα υποδέχτηκε τις 16 κορυφαίες εθνικές ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων, εθνική μπάσκετ των ανδρών. Η τελική φάση του Eurobasket 2025 αρχίζει σήμερα (6/9) με τη διεξαγωγή των τεσσάρων εκ των οκτώ αναμετρήσεων του “Top 16”, με όλους τους αγώνες πλέον, έως και τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου, να είναι νοκ άουτ.

Η εθνική Ελλάδας θα πρέπει να περιμένει έως την Κυριακή (7/9, 21:45), για το τζάμπολ απέναντι στο Ισραήλ, στην Arena Riga, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Στα ματς του Σαββάτου, για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (12:00), η Γερμανία την Πορτογαλία (15:15), η Λιθουανία τη Λετονία (18:30) και η Σερβία τη Φινλανδία (21:45). Τα φαβορί για την πρόκριση στους «8» είναι η Τουρκία, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Σερβία.

Στα ματς της Κυριακής (7/9), στις 12:00 διεξάγεται ο αγώνας Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στις 15:15 Γαλλία και Γεωργία παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στις 18:30 Ιταλία και Σλοβενία θα δώσουν «μάχη», ενώ στις 21:45 η «επίσημη αγαπημένη» θέλει ν’ αποκλείσει το Ισραήλ που με 3 νίκες – 2 ήττες στη φάση των ομίλων αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες, μετά από πέντε αγωνιστικές στους ισάριθμους ομίλους βρίσκονται ήδη από την Παρασκευή (5/9) στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουν βέβαια οι τέσσερις που προκρίθηκαν από τον 1ο όμιλο, καθώς οι αγώνες αυτού διεξήχθησαν στη Ρίγα. H αήττητη (5-0) Τουρκία, η 2η (4-1) Σερβία, η 3η οικοδέσποινα (3-2) Λετονία και η 4η (2-3) Πορτογαλία που πέταξε εκτός τελικής φάσης την Εσθονία.

Από τον 2ο όμιλο, αυτόν του Τάμπερε της Φινλανδίας, στη Ρίγα ταξίδεψε η έτερη και μοναδική άλλη αήττητη μετά την Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν, Γερμανία (5-0), η 2η Λιθουανία (4-1) του Γιόνας Βλαντσιούνας, η 3η Φινλανδία (3-2) του Λαουρί Μαρκάνεν που έχει μέσο όρο 25,4 πόντους ανά αγώνα στο Ευρωμπάσκετ και η 4η Σουηδία (1-4).

Από τον 3ο όμιλο, αυτό της εθνικής ανδρών, στη Λεμεσό, η Ελλάδα (4-1) κατέλαβε την 1η θέση χάρη στη νίκη της επί της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2022 Ισπανίας για την 5η αγωνιστική, αφήνοντας τη «Φούρια Ρόχα» εκτός δεκαεξάδας σε Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά στην Ιστορία.

Δεύτερη τερμάτισε η Ιταλία (4-1), καθώς είχε ηττηθεί από τη «γαλανόλευκη» στην πρεμιέρα, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», τρίτη η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (3-2) που ήταν και η μοναδική ομάδα που νίκησε την Ελλάδα και 4η η Γεωργία με 2-3, η οποία έλαβε δώρο από την Ελλάδα την πρόκριση, καθώς μόνο με νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας θα προκρινόταν.

Τέλος, από τον 4ο όμιλο, αυτόν του Κατοβίτσε της Πολωνίας, ο οποίος ήταν και ο πιο αμφίρροπος, στη Ρίγα ταξίδεψαν ως πρώτη η Γαλλία (4-1), ως δεύτερη η Πολωνία (3-2), ως 3η η Σλοβενία (3-2) του Λούκα Ντόντσιτς και ως 4ο το Ισραήλ (3-2).

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ (12:00)

Από το μενού του Σαββάτου (6/9), την «αυλαία ανοίγει» ο αγώνας Τουρκία-Σουηδία στις 12:00, με τους Τούρκους να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση στους «8».

Μπορεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, να εξέφρασε παράπονα που οι αήττητοι παίκτες του κλήθηκαν ν’ αγωνιστούν τόσο νωρίς από τους διοργανωτές (FIBA), αλλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού ουσιαστικά φώναζε για να τοποθετηθεί πιο αργά στα επόμενα ματς η ομάδα του.

Ο σούπερ σταρ της Τουρκίας είναι ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς μετρά 21,6 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 6,8 ασίστ στα 5 παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ. Ο Τσεντί Οσμάν του Παναθηναϊκού μετρά 15,4 πόντους μ.ο. και ο Σέιν Λάρκιν 10,8 πόντους μ.ο.

Στα ριμπάουντ βοηθά και ο Ερτσάν Οσμανί με 4,6 μ.ο., ενώ στα κοψίματα έχουν διακριθεί και οι Αντεμ Μπόνα και Ομέρ Γιουρτσεβέν με 0,8 μ.ο. Ο καλύτερος «κλέφτης» της Τουρκίας είναι ο Σεμούς Χαζέρ με 1,8 μ.ο.

Από τη Σουηδία που δυσκόλεψε τη Λιθουανία (74-71) στην 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου, ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ, Πέλε Λάρσον, είναι ο πρώτος σκόρερ με 19,8 πόντους μ.ο., κι ενώ πρώτος σε βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης είναι ο Σίμον Μπιργκάντερ με 16 μ.ο. Ο γκαρντ της Μάλαγα Μέλβιν Παντζάρ μετρά 4,6 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ μέσο όρο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (15:15)

Ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ντένις Σρέντερ οδηγούν και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ τη Γερμανία που έκανε το 5 στα 5 στον 2ο όμιλο, στο Τάμπερε. Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ μετρά 21,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ μέσο όρο.

Ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ έχει 21 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ μέσο όρο. Ο σέντερ της Μονακό Ντάνιελ Τάις μαζεύει 5,4 ριμπάουντ μέσο όρο και ο Γιόχαν Τίμαν 4,6. Ο Μαοντό Λο συναγωνίζεται τους Βάγκνερ και Σρέντερ στις ασίστ, μετρώντας 4,3. Από την Πορτογαλία, σούπερ σταρ είναι ο Νιεμίας Κέτα.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς σημειώνει 15 πόντους, μαζεύει 7,4 ριμπάουντ και μετρά 1 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Οι Ραφαέλ Λισμπόα και Τραβάντε Ουίλιαμς παίρνουν επίσης πάνω τους το σκοράρισμα, ενώ στα ριμπάουντ ο Κέτα έχει… βοηθό τον Μιγκέλ Κειρόζ.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ (18:30)

To βλέμμα του σε αυτόν τον αγώνα θα έχει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, καθώς αν οι Έλληνες διεθνείς ξεπεράσουν το εμπόδιο του Ισραήλ την Κυριακή (7/9), θα βρουν στον δρόμο τους στους «8», τη νικήτρια του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Οι Λιθουανοί είδαν τον Ρόκα Γιοκουμπάιτις (17,3 πόντους μέσο όρο) να τραυματίζεται στις αρχές της 4ης περιόδου κόντρα στη Φινλανδία. Ο Λιθουανός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και ταξίδεψε στο Μόναχο για εξετάσεις.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, μετρώντας 15,4 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ μ.ο. Πολύ καλό τουρνουά πραγματοποιεί ο πάουερ φόργουορντ της Ζαλγκίρις Κάουνας, Αζουόλις Τουμπέλις.

Πάντως, ο Βαλαντσιούνας θα βρει απέναντί του έναν άλλον ΝΒΑερ, τον Λετονό σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κρίσταπς Πορζίνγκις. Στη φάση των ομίλων είχε 17,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο.

Ο Ντάβις Μπέρτανς μετρά περισσότερα ριμπάουντ από τον Πορζίνγκις (7 μέσο όρο) ενώ σημειώνει 12,4 πόντους ανά αγώνα. Οι Ρίχαρνς Λόμαζς, Αρτούρς Ζάγκαρς αποτελούν έμπειρα γκαρντ για την οικοδέσποινα του Ευρωμπάσκετ, Λετονία.

ΣΕΡΒΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (21:45)

Οι Σέρβοι είχαν τη φήμη του αδιαφιλονίκητου φαβορί για το «χρυσό» πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, αλλά η απώλεια του Μπόγκνταν Μπογντάνοβιτς, είχε ως αποτέλεσμα ν’ αποδυναμωθεί η Σερβία.

Ο σουτέρ των ΛΑ Κλίπερς τραυματίσθηκε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Πορτογαλία για τη 2η αγωνιστική και η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο. Η ήττα από την Τουρκία είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στη 2η θέση η Σερβία του κορυφαίου σέντερ στον κόσμο, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς μετρά 20,2 πόντους, 9,2 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 0,8 κοψίματα μέσο όρο. Σε πόντους τον ακολουθούν οι Νίκολα Γιόβιτς (11,4 μ.ο.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (10 μ.ο.).

Ο Πέσιτς δίνει σημαντικό χρόνο συμμετοχής και στον γιο του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ντούσαν Βούκσεβιτς, Τρίσταν. Ο πάουερ φόργουορντ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μετρά 6,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Ο Στέφαν Γιόβιτς μοιράζει το παιχνίδι με 5,8 ασίστ μέσο όρο.

«Χαμηλές πτήσεις» πραγματοποιεί ο Βασίλιε Μίτσιτς που το καλοκαίρι υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομυρίων με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ του Έλληνα προπονητή Δημήτρη Ιτούδη. Όσο για τη Φινλανδία; Η 3η του 2ου ομίλου (3-2), βασίζεται στον σούπερ σταρ Λαουρί Μαρκάνεν. Ο πάουερ φόργουορντ της Γιούτα, μετρά 25,4 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.

Ο πάουερ φόργουορντ της Φενερμπαχτσέ, Μίκαελ Γιαντούνεν έχει 10 πόντους και 4,6 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ ο Ολιβιέ Ενκαμούα σημειώνει 10 πόντους, μαζεύει 6 ριμπάουντ και μοιράζει 3 ασίστ μ.ο. Έντον Μαξχούνι (πόιντ γκαρντ) και Σασού Σαλίν αποτελούν επίσης κίνδυνο στην περιφέρεια των Φινλανδών.

