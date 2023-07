Εμμανουήλ Καραλής: Έσπασε το κοντάρι του την ώρα του άλματος – ΒΙΝΤΕΟ

Άτυχος στάθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ στο Λεβερκούζεν, καθώς τη στιγμή που πήδηξε για το άλμα το κοντάρι του έσπασε στα δύο.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πήρε φόρα για να περάσει τα 5.65μ, έβαλε το κοντάρι στη βαλβίδα και όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει, έσπασε στα δύο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Ο Καραλής ανέβασε το σχετικό βίντεο στα social media και έγραψε: «Μια κακή μέρα στο γραφείο σήμερα, αλλά όλα καλά! Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια χωρίς τραυματίες και είμαι πιο πεινασμένος για τον επόμενο αγώνα».

Bad day at the office today but it’s all good!

Finished the meet injured free and hungrier for the next one 🙏🏾 pic.twitter.com/K9ZbggN30Q

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) July 29, 2023