Champions League: Τα ρεκόρ του Κάρλο Αντσελότι και 9 ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης

Ήταν ο θριαμβευτής της βραδιάς, ο προπονητής που οδήγησε ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 4 χρόνια και έβαλε το όνομά του στο πάνθεον της Ιστορίας του Champions League.

Ο σπουδαίος Κάρλο Αντσελότι έγινε ο πρώτος τεχνικός στην Ιστορία της διοργάνωσης που κατέκτησε τον τίτλο για 4η φορά, δύο με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2014, 2022) και δύο με τη Μίλαν (2003, 2007).

Ο Ιταλός τεχνικός άφησε πίσω του και τους δύο προπονητές με τους οποίους συγκατοικούσε την κορυφή, τον Μπομπ Πέισλι που οδήγησε τη Λίβερπουλ σε τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών σε πέντε σεζόν μεταξύ 1977 και 1981 και τον Ζινεντίν Ζιντάν με τα τρία διαδοχικά Champions League με τη Ρεάλ μεταξύ 2016 και 2018.

No coach has won more European Cups than Carlo Ancelotti (4) 🏆🏆🏆🏆#UCLfinal pic.twitter.com/LxPz2FGtdI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

Εννέα ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασαν τις 5 κατακτήσεις Champions League

Με τον θρίαμβό τους κόντρα στη Λίβερπουλ 9 παίκτες των Μαδριλένων έφτασαν τις 5 κατακτήσεις Champions League. Ο λόγος για τους Καρίμ Μπενζεμά, Γκάρεθ Μπέιλ, Ντάνι Καρβαχάλ, Κασεμίρο, Ίσκο, Μαρσέλο, Λούκα Μόντριτς, Νάτσο και Τόνι Κρόος. Ο τελευταίος μπορεί να «απουσίαζε» το 2014, όμως είχε κατακτήσει το τρόπαιο μία χρονιά νωρίτερα (2013) ως παίκτης της Μπάγερν.