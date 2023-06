Επικό «μήνυμα» Αντετοκούνμπο προς τους Σαουδάραβες: Aν ψάχνετε για τερματοφύλακα, ενημερώστε με

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί τις σπουδαίες μεταγραφές που πραγματοποιούν οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Βλέποντας λοιπόν τον Μπενζεμά να ακολουθεί τον χορό των εκατομμυρίων πήρε θέση και αυτοπροτάθηκε ως τερματοφύλακας!

Αναλυτικά ο Έλληνας σταρ του NBA έγραψε: «Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στη σελίδα του Tik Tok που είναι για μένα . Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με».

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 5, 2023