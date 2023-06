Καρίμ Μπενζεμά: Υπέγραψε προσύμφωνο μέχρι το 2025 με την Αλ-Ιτιχάντ

Από «Βασιλιάς» γίνεται… Μίδας ο Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γαλλοαλγερινός στράικερ αποχώρησε έπειτα από 14 χρόνια από την Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και πλέον είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ φορ σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσο Ρομάνο, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Αλ-Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας, υπογράφοντας προσύμφωνο για συμβόλαιο μέχρι το 2025, ενώ θα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Τζέντα ώστε να ανακοινωθεί από την Αλ-Ιτιχάντ, ο Καρίμ Μπενζεμά αναμένεται να αποχαιρετήσει τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια εκδήλωση στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» όπως συνηθίζει να κάνει ο σύλλογος στις αποχωρήσεις των θρύλων της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Μπενζεμά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι του 2009 καταγράφοντας 648 συμμετοχές στις οποίες βρήκε δίχτυα 354 φορές και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023