Ανέλαβε την Τότεναμ ο Άγγελος Ποστέκογλου – Πρώτος Έλληνας προπονητής στην Premier League

Την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου ανακοίνωσε η Τότεναμ μετά την οριστική συμφωνία με την Σέλτικ στην οποία εργαζόταν. Τετραετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, με το οποίο γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην Premier League. Αξίζει να σημειωθεί ότι καλείται να διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία τον σπουδαίο Ιταλό Αντόνιο Κόντε.

Ο 57χρονος τεχνικός βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Τότεναμ και οι λόγοι έχουν να κάνουν με την νοοτροπία και την προσέγγιση του στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών: «Ο Άγγελος φέρνει μια θετική νοοτροπία και ένα γρήγορο, επιθετικό στυλ παιχνιδιού. Έχει ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης παικτών και κατανοεί τη σημασία του συνδέσμου από την ακαδημία – ό,τι είναι σημαντικό για τον σύλλογό μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Άγγελο μαζί μας καθώς προετοιμαζόμαστε για τη σεζόν που έρχεται», δήλωσε ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λίβι.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023