Αναβλήθηκε το Μαρσέιγ – Λιόν: Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν των φιλοξενούμενων – Τραυματίστηκε ο προπονητής τους

Επίθεση από οπαδούς δέχθηκε η αποστολή της Λιόν ενώ κατευθυνόταν με πούλμαν προς το “Βελοντρόμ” για τον αγώνα εναντίον της Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 10ης ημέρας της Ligue 1.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο προπονητής της Λιόν, Φάμπιο Γκρόσο έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά από πέτρα και ήδη εμφανίζεται σε φωτογραφίες αιμόφυρτος, από τραύμα πάνω από το φρύδι.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023