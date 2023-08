Αλ Χιλάλ: Ετοιμάζει τεράστια «βόμβα» με Νεϊμάρ

Βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία ετοιμάζει ο Νεϊμάρ καθώς η Αλ Χιλάλ φέρεται να έχει καταθέσει πολύ δελεαστική πρόταση στον Βραζιλιάνο σταρ.

Ενώ το επικρατέστερο σενάριο έδειχνε ότι ο Νεϊμάρ επιστρέφει στη Μπαρτσελόνα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο κορυφαίος για πολλούς σε θέματα μεταγραφών, έρχεται να… ταράξει τα νερά στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποκαλύπτοντας ότι η Αλ Χιλάλ έχει κάνει «μπάσιμο» τις τελευταίες ώρες για την απόκτηση του παίκτη.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει μία πολύ μεγάλη πρόταση στον Βραζιλιάνο, προκειμένου να τον κάνει δικό της και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την υπόθεση να έχει προχωρήσει αρκετά, καθώς ήδη έχουν αποσταλεί κάποια έγγραφα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει διάθεση η μεταγραφή να τελειώσει με θετικό τρόπο άμεσα.

More after exclusive news. Neymar Jr and Al Hilal are in advanced talks with official documents already sent player side to be checked, up to Neymar but deal is now underway. 🚨🔵🇸🇦

…and Barcelona could try to re-activate João Félix deal in the next weeks if Ney doesn’t join.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023