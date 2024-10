Τυφώνας Milton: Κλαδί δέντρου καρφώθηκε σε αυτοκίνητο – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός – Βίντεο-σοκ

Ένα τρομακτικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει την στιγμή που ένα μεγάλο κλαδί δέντρου πέφτει πάνω σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο στο Ντελάντ της Φλόριντα, λίγα λεπτά πριν ο τυφώνας Milton φτάσει στην στεριά.

«Ένας από τους αστυνομικούς μας οδηγούσε πίσω από αυτό το όχημα, όταν ξαφνικά έπεσε ένα δέντρο», ανέφερε ο λογαριασμός της πόλης DeLand στο X. «Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά».

One of our officers was driving behind this vehicle when a tree suddenly fell. Thankfully this driver is OK, but this is a reminder that conditions will continue to deteriorate as Hurricane Milton impacts Florida. @DeLandPD pic.twitter.com/SLpnZAXV5y

— City of DeLand (@CityofDeLand) October 9, 2024