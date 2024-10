ΗΠΑ: Πέθανε η χήρα του Ρόμπερτ Κένεντι, Έθελ σε ηλικία 96 ετών – Είχε υποστεί εγκεφαλικό

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών η Έθελ Κένεντι, η χήρα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Αυτό γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο εγγονός της, Τζο Κένεντι Γ΄.

«Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της υπέροχης γιαγιάς μας, Έθελ Κένεντι. Πέθανε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Τζο Κένεντι Γ΄ σε ανάρτησή του στο X.

Τον θάνατο της Έθελ Κένεντι ανακοίνωσε με σχετική της ανάρτηση η κόρη της, Κέρι.

«Μας παρηγορεί το ότι πήγε να βρει την αγάπη της ζωής της, τον αδικοχαμένο πατέρα μας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η Κέρι Κένεντι.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our mother, Ethel Kennedy. Please keep our mother in your hearts and prayers. pic.twitter.com/bdIQFsC0CS

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) October 10, 2024