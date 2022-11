Θρίλερ με πτήσεις της Emirates: Ποιος είναι ο Τούρκος που αναζητούσαν αμερικανικές και ελληνικές αρχές – Η καταγγελία σε βάρος του

Ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας από την Τουρκία πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα, και εντοπίστηκε στην Αθήνα, είναι ο ύποπτος για τον οποίο σήμανε συναγερμός χθες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις δύο πτήσεις της Emirates.

Ο συγκεκριμένος Τούρκος υπήκοος είναι ηλικίας 35-45 ετών και δεν έχει “φάκελο” στις Αρχές. Ο Τούρκος υπήκοος διαμένει νόμιμα στη χώρα μας εδώ και τρία χρόνια. Έχει υποβάλει αίτημα χορήγησης ασύλου, ενώ έχει αιτηθεί και βίζα προκειμένου να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο εν λόγω άνδρας ήταν στοχοποιημένος εδώ και καιρό, καθώς είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του ότι ανήκει σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση -όχι της Τουρκίας.

Η εν λόγω καταγγελία έγινε στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που την διαβίβασαν στην ΕΥΠ, με τη σημείωση ότι ο εν λόγω ύποπτος ενδεχομένως να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τις ΗΠΑ και να επιχειρήσει να προκαλέσει «πρόβλημα» στην πτήση.

Όταν η συγκεκριμένη πληροφορία περιήλθε σε γνώση της ΕΥΠ, ενημέρωσε τις υπόλοιπες ελληνικές αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται πάντως ότι το διαβιβαστικό από την ΕΥΠ προς την ΕΛ.ΑΣ., που εστάλη χθες, φέρεται να μην ήταν ιδιαιτέρως υψηλής διαβάθμισης. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, υπήρχαν υπηρεσίες που γνώριζαν πού βρισκόταν ο Τούρκος υπήκοος και ότι δεν επέβαινε στις συγκεκριμένες πτήσεις.

Ωστόσο, επειδή, σύμφωνα με την καταγγελία που είχε φτάσει στις αμερικανικές αρχές, ο άνδρας επρόκειτο να ταξιδέψει συγκεκριμένη ημερομηνία από την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, έγινε η χθεσινή κινητοποίηση.

Έτσι, οι αστυνομικοί, έχοντας τη φωτογραφία του στο χέρι, τον αναζητούσαν μεταξύ των επιβατών των δύο πτήσεων της Emirates με προορισμό το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη. Τελικά, ο άνδρας δεν βρισκόταν σε κάποια από τις δύο πτήσεις, αλλά στην Αθήνα.

Το χρονικό

Η πρώτη πτήση της Emirates με προορισμό το Ντουμπάι, δεν αναχώρησε ποτέ από την Αθήνα. Τα κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Ασφάλειας πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στους επιβάτες της πτήσης, όσο και στις αποσκευές τους και στο ίδιο το αεροσκάφος, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Σύμφωνα με όσα ακούγεται να λέει ο άνδρας που τράβηξε βίντεο από τη στιγμή της αποβίβασης των επιβατών της Emirates στην πτήση για Ντουμπάι, από το αεροσκάφος αποβιβάστηκαν μόνο όσοι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί στην Αθήνα, ενώ σε όσους βρίσκονταν ήδη στο αεροσκάφος από το Ντουμπάι δεν επιτράπηκε να βγουν από το αεροπλάνο.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/EM99rAxQeN — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Η δεύτερη πτήση (ΕΚ209), είχε αναχωρήσει το απόγευμα της Πέμπτης για τη Νέα Υόρκη και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία), όταν ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί άμεσα. Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο και έτσι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο άλλαξε διαδρομή και πήγαινε μόνο πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετάξει πάνω από τη στεριά, συνοδεία δύο μαχητικών F-16, που απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αστυνομικοί με σκύλους ανέβηκαν στο αεροσκάφος και ακολούθησαν την ίδια διαδικασία ελέγχου των επιβατών και του αεροπλάνου, χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ύποπτο.

Αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ από επιβάτη της πτήσης της Emirates προς Νέα Υόρκη δείχνει πώς το αεροπλάνο αδειάζει τα καύσιμά του βάσει πρωτοκόλλου για αναγκαστική προσγείωση στην οποία προχώρησε μετά τις πληροφορίες που έφτασαν στις ελληνικές αρχές από τη CIA για ύποπτο επιβάτη.



Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο».