Θρίλερ με τις πτήσεις της Emirates: Εντοπίστηκε ο ύποπτος που αναζητούσαν οι αρχές – Είναι Τούρκος υπήκοος

Εντοπίστηκε στην Αθήνα ο ύποπτος που αναζητούσαν οι αρχές στις δύο πτήσεις της Emirates που είχαν προορισμό το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 35-45 ετών και αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Υπάρχουν υπόνοιες ότι ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση.

Το θρίλερ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ξεκίνησε χθες, όταν οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιος ύποπτος επιβάτης, σε πτήση της Emirates, που είναι πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι ενδεχομένως σε κάποια από τις δύο πτήσεις να εκδηλωθεί «ενέργεια» στο αεροπλάνο, δηλαδή είτε θα έχει τοποθετηθεί βόμβα είτε θα γίνει αεροπειρατεία.

Αποδέκτης της συγκεκριμένης πληροφορίας ήταν η ΕΥΠ και την διαβίβασε στις άλλες αρμόδιες ελληνικές Αρχές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η πρώτη πτήση με προορισμό το Ντουμπάι, δεν αναχώρησε ποτέ από την Αθήνα. Τα κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Ασφάλειας πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στους επιβάτες της πτήσης, όσο και στις αποσκευές τους και στο ίδιο το αεροσκάφος, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Η δεύτερη πτήση (ΕΚ209), είχε αναχωρήσει το απόγευμα της Πέμπτης για τη Νέα Υόρκη και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία), όταν ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί άμεσα. Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο και έτσι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο άλλαξε διαδρομή και πήγαινε μόνο πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετάξει πάνω από τη στεριά, συνοδεία δύο μαχητικών F-16, που απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022