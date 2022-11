Το χρονικό του θρίλερ με τα δύο αεροπλάνα της Emirates – Η περιγραφή επιβάτη για την πορεία μέχρι το «Ελ. Βενιζέλος»

Μια πληροφορία που έφτασε από τη CIA την Πέμπτη για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής σε πτήση της Emirates προκάλεσε πανικό. Δύο πτήσεις ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από την Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης με προορισμό τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι αντίστοιχα.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκαν οι Αρχές άρχισαν τις έρευνες πρώτα στο ένα αεροπλάνο και έπειτα στο άλλο. Έπειτα από αρκετή ταλαιπωρία για τους επιβάτες και με την αγωνία να χτυπά… κόκκινο τελικά δεν βρέθηκε ύποπτο άτομο ή κάτι άλλο στα δύο αεροσκάφη και ο συναγερμός έληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση ΕΚ209, είχε ήδη απογειωθεί και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία), όταν ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί άμεσα. Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο και έτσι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο άλλαξε διαδρομή και πήγαινε μόνο πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετάξει πάνω από τη στεριά, συνοδεία δύο μαχητικών F-16, που απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane

Επιβάτης της πτήσης της Emirates, ο κ. Γιάννης Σπυριδάκης μιλώντας στο OPEN περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν.

Πετούσαν πάνω από την Ιταλία όταν έγινε μια ενημέρωση ότι το αεροπλάνο πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα.

Όπως εξήγησε, στην αρχή οι επιβάτες νόμιζαν ότι δεν άκουσαν καλά, αλλά στη συνέχεια το προσωπικό του αεροπλάνου τους ενημέρωσε ότι όντως γυρνούνστην Αθήνα. Αρχικά το προσωπικό δεν έλεγε τον λόγο επιστροφής και μετά την πίεση των επιβατών τους είπαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον εναέριο χώρο της Γαλλίας.

Όσον αφορά στα F-16 ο κ. Συπιδάκης είπε ότι δεν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε συνοδεία στο αεροσκάφος τους. «Λόγω και της περασμένης ώρας ήταν πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος ότι υπήρχε συνοδεία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυριδάκης.

Σημείωσε επίσης ότι οι επιβάτες κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς κάποια στιγμή ακόμη και το internet που είχαν πληρώσει ορισμένοι για τη διάρκεια της πτήσης, διεκόπη.

#BREAKING #DEVELOPING | Emirates flight EK209 has returned back to Athens following reports of a suspicious passenger onboard.

Read more at AviationSource!
#Emirates #EK209 #Athens #AvGeek

November 10, 2022