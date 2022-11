Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: ΒΙΝΤΕΟ από την αποβίβαση των επιβατών της δεύτερης πτήσης της Emirates

Προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η δεύτερη πτήση της Emirates που αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, της οποίας ο πιλότος έλαβε ειδοποίηση να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία με έλεγχο των επιβατών, των αποσκευών τους και του αεροσκάφους. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροσκάφος με σκυλιά προκειμένου να ελέγξουν το αεροπλάνο ενώ θα ερευνηθούν και οι επιβάτες της πτήσης.

Σύμφωνα με όσα ακούγεται να λέει ο άνδρας που τράβηξε τα βίντεο, από το αεροσκάφος αποβιβάστηκαν μόνο όσοι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί στην Αθήνα, ενώ σε όσους επιβάτες βρίσκονταν ήδη στο αεροσκάφος από το Ντουμπάι δεν επιτράπηκε να βγουν από το αεροπλάνο.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

