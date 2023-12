Η Θεσσαλονίκη έχει φορέσει ήδη τα καλά της και το γιορτινό κλίμα γίνεται όλο και πιο έντονο, με την αντίστροφη μέτρηση για τον νέο χρόνο να έχει ξεκινήσει. Η γιορτινή περίοδος προσφέρει πολλές επιλογές διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους σε διάφορες εκδηλώσεις.

Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Αριστοτέλους

Η Χριστουγεννιάτικη αγορά της Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024, αποτελεί και φέτος τμήμα του εορταστικού στολισμού και των δράσεων στο κέντρο της πόλης.

Στην οδό Αριστοτέλους, πάνω από την Εγνατία έχει στηθεί το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Θεσσαλονίκης, με 39 ξύλινα, ομοιόμορφα σπιτάκια τα οποία στεγάζονται εμπορικές επιχειρήσεις και 4 επιπλέον, για συλλόγους και ΜΚΟ.

Κουραμπιέδες, μελομακάρονα, πίτες και πεϊνιρλί, καραμελωμένοι ξηροί καρποί, δίπλες και αμυγδαλωτά, λουκουμάδες, γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, σιροπιαστά, ζαχαρωτά και σοκολατένια γλυκίσματα έχουν τον πρώτο λόγο στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 2023-2024, καθώς θα ευφραίνουν τον ουρανίσκο μικρών και μεγάλων και θα τους κρατούν ζεστούς στη Χριστουγεννιάτικη βόλτα τους.

Δυναμικό παρών όμως δίνουν και τα νοστιμότατα street food (hot dog, πίτσες, σουβλάκια), μικρογεύματα και κρύα σάντουιτς για να γίνει η βόλτα σας, ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός που θα ικανοποιήσει γευστικά μεγάλους και παιδιά.

Αντίστοιχα οι εμπορικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά 2023-2024 της Θεσσαλονίκης, έχουν τα ράφια τους γεμάτα με Χριστουγεννιάτικα είδη, είδη δώρων, βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, αξεσουάρ, καλλυντικά, σαπούνια, αρώματα και αντικείμενα που τραβούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ώστε να τονωθεί η αγορά της πόλης.

Ο Γιάννης Πάριος στο Βελλίδειο

Ο Γιάννης Πάριος, η φωνή της Ελλάδας που έχει υμνήσει τον έρωτα όσο κανείς άλλος, θα εμφανιστεί απόψε (30/12) στη σκηνή του Βελλίδειου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χαρίζοντας σε όσους βρεθούν εκεί μία αλησμόνητη εμπειρία.

Οι μοναδικές ερμηνείες του όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να κρατήσουν χαραγμένο ανεξίτηλα στη συνείδηση του κοινού τόσο τον ίδιο ως καλλιτέχνη, όσο και τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει αφού κατάφερε να έχει μια συγκινητική απήχηση στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιάννης Πάριος θα μας χαρίσει μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση, δείχνοντάς μας για ακόμη μια φορά τον πιο “γλυκό” τρόπο καταστροφής… «Στο κάτω κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα που αγαπάς…».

Το «φαινόμενο Πάριος», ο πιο ερωτικός τραγουδιστής και συνθέτης της γενιάς του, με τραγούδια αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα, που έχουν μείνει πια στην ιστορία και αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της ελληνικής μουσικής, παρουσιάζει στο κοινό της Θεσσαλονίκης που τον λατρεύει, τις καλύτερες στιγμές από τη πλούσια δισκογραφική του πορεία, λίγο πριν έρθει το 2024.

Κεντρική Αγορά Μοδιάνο: Xmas Market & Party

Η Κεντρική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη αποχαιρετά το 2023 και διοργανώνει μια ξεχωριστή xmas market αγορά στον εξώστη της το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου2023, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τις τελευταίες αγορές της χρονιάς.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν party με μεγάλες μουσικές επιτυχίες και cocktails για όλους.

Πάνω από 25 δημιουργοί της Θεσσαλονίκης, designers και brands συνθέτουν το πιο μεγάλο market δώρων που έγινε ποτέ στην Αγορά Μοδιάνο.

Αρωματικά κεριά, κοσμήματα, γούρια, αξεσουάρ μόδας, τσάντες, stylish ρούχα και μικρά έργα τέχνης σας προκαλούν σε ένα last minute αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό shopping experience επιμελημένο από την δημιουργική ομάδα του περιοδικού ΟΖΟΝ.

Παράλληλα, η αγαπημένη KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ιταλίας θα βρίσκεται εκεί για να κάνει festive touch ups στα εορταστικά make up look σας.

Και όλα αυτά συνοδευόμενα από πάρτι, παρέα με τον Plus Radio 102,6 και το premium Ιταλικό gin Malfy.

Από τις 18.00 έως και τις 21.00 ο ραδιοφωνικός παραγωγός του νούμερο 1 ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Plus Radio 102,6, ο Alexandros Lampridis στις 30/12, μας βάζουν στο κλίμα του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς παίζοντας μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της χρονιάς.

Παράλληλα, ο Spirit-sponsor του X-MAS market by OZON, το αυθεντικά ιταλικό Malfy Gin, θα «ταξιδέψει» τους παρευρισκόμενους νοερά στο μαγευτικό Αμάλφι.

Φτιαγμένο με τα πιο εκλεκτά συστατικά, όπως ροζ γκρέιπφρουτ Σικελίας και ζουμερά ιταλικά λεμόνια, το @malfygin θα δημιουργήσει απολαυστικά και πεντανόστιμα x-mas κοκτέιλ για τους παρευρισκόμενους!

Αστερόκοσμος

Το χριστουγεννιάτικο πάρκο της πόλης «Αστερόκοσμος» έχει μια μεγάλη γκάμα από παιδικές δραστηριότητες όπως μουσικοκινητικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, family games, σόου με μάγο, διαγωνισμούς καραόκε κ.ά. (Εγνατίας 154, ΔΕΘ HELEXPO, 2310476770-71).

Άρωμα Βιέννης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης