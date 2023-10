Συνέδριο ««Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» – Σουίτσα: Πιεστικές οι δημογραφικές αλλαγές

Για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μόνο ελληνικό, μίλησε η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού της στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Όπως είπε, οι δημογραφικές αλλαγές είναι τόσο πιεστικές που αν δεν τις αντιμετωπίσουμε άμεσα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπονομεύσουμε όλα τα επιτεύγματα της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

«Οι δημογραφικές αλλαγές δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά θετικά όπως το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο υγιούς ζωής. Και αυτή η αύξηση του προσδόκιμου ζωής μας δίνει την ευκαιρία να δομήσουμε καλύτερες κοινωνίες στις οποίες θα ζήσουν οι μελλοντικές γενιές», ανέφερε η κυρία Σουίτσα.

Η Ε.Ε. εφαρμόζει πολιτικές με στόχο να περιορίσει το λεγόμενο brain drain και να επιτρέψει στους νέους ανθρώπους, με τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις, να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα τους ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπως τόνισε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα «Demography Toollbox», στο οποίο μπορούν να ενταχθούν τα κράτη μέλη, και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει άμεση χρήση του ευρωπαϊκού μηχανισμού.

«Είμαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα «Demography Toollbox» θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που γεννά η δημογραφική αλλαγή και θα βοηθήσει στο χτίσιμο μιας πιο δίκαιης και ελαστική κοινωνία», κατέληξε στον χαιρετισμό της η κυρία Σουίτσα.

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το dimografiko.gr, το real.gr και το enikos.gr. Στο συνέδριο μετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου EUROBANK, χρυσοί χορηγοί οι ΔΕΗ και Intracat, ασημένιοι χορηγοί οι ΔΕΠΑ και OSMOS ΚΑΙ χορηγοί οι Cosmote, ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Υποστηρικτές του συνεδρίου Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.