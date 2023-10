Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» – Μητσοτάκης: Εθνικός κίνδυνος το δημογραφικό, αποκαρδιωτικά τα στοιχεία

Τον κώδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του συνεδρίου «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα με τα στοιχεία του 2022 να είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικά. «Μια γέννηση ανά δυο θανάτους, στατιστικό το οποίο δυστυχώς κλιμακώνεται. Σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της και η πανδημία αλλά οι τάσεις είναι ανησυχητικές. Εθνικός κίνδυνος που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν πρέπει να γίνει καθεστώς. Ο λαός μας σήμερα είναι από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη. Η πληθυσμιακή υποχώρηση έχει εξάρσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και δεν αφορά σε όλη την επικράτεια», σημείωσε ο Πρωθυπουργός ενώ τόνισε υπάρχουν δείκτες που προδιαγράφουν ένα ευοίωνο μέλλον καθώς η χώρα σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα η ανεργία μειώνεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα εθνικό σχέδιο για τη στήριξη της οικογένειας και συνολικά της κοινωνίας και όπως επισήμανε σε πολλά πεδία απλώνεται και ο κίνδυνος μείωσης του πληθυσμού μας. Όπως σημείωσε το δημογραφικό πρόβλημα συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα του τόπου και με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος και την ευημερία των επόμενων γενεών.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και γρήγορα αποτελέσματα. Είναι μια πολύχρονη και άνιση προσπάθεια. Προϋποθέτει πολλούς συμμάχους. Κράτος και επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο μεταίχμιο της δεύτερης δημογραφικής μετάβασης. Τα ζευγάρια κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και λιγότερα παιδιά. Ταυτόχρονα αλλάζει και το προσωπικό όραμα ευτυχίας των νέων ανθρώπων όπως και το μοντέλο της σύγχρονης οικογένειας το οποίο είναι πιο απαιτητικό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια ανέλαβε δράσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού όπως η αύξηση του αφορολόγητου για τα νοικοκυριά με παιδιά, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 2.000€ για κάθε γέννηση, η χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης για χιλιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για εργαζόμενους γονείς ενώ προανήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξει και ο θεσμός των νταντάδων της γειτονιάς.

«Έχουμε προφανώς ανάγκη από πολλά περισσότερα παιδιά αλλά και από υγιείς πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τελευταίος νόμος για την απασχόληση των συνταξιούχων έρχεται για να καταστήσει την τρίτη ηλικία όχι μόνο υγιή αλλά και ενεργή. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ανάπτυξη σε όλες τις εκφράσεις, η αύξηση των μισθών και το brain drain», σημείωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: « Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ρεαλιστική στροφή σε συγκεκριμένες επιδιώξεις ώστε να επιτύχουμε σταθεροποίηση γεννήσεων και σταθερή αντιστροφή των ρυθμών γεννήσεων».

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το dimografiko.gr, το real.gr και το enikos.gr. Στο συνέδριο μετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου EUROBANK, χρυσοί χορηγοί οι ΔΕΗ και Intracat, ασημένιοι χορηγοί οι ΔΕΠΑ και OSMOS ΚΑΙ χορηγοί οι Cosmote, ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Υποστηρικτές του συνεδρίου Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.