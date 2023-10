Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» – Χατζηνικολάου: Ήρθε η ώρα για εθνική κινητοποίηση

«Ήρθε η ώρα για δράση και εθνική κινητοποίηση», ανέφερε στον χαιρετισμό του o Νίκος Χατζηνικολάου, Εκδότης – Διευθυντής της Realnews από το βήμα του συνεδρίου «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό είναι ενδεικτικά, ενώ και οι προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για τη μεγάλη απειλή που διαμορφώνει στο ασφαλιστικό σύστημα η δημογραφική κρίση, είναι συνεχείς. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 κατεγράφησαν οι λιγότερες γεννήσεις των τελευταίων 90 ετών. Οι γεννήσεις την περασμένη χρονιά ήταν κατά 10,3% μειωμένες σε σύγκριση με το 2021, ενώ ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με το 1980», είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου και πρόσθεσε ότι με βάση τις εκτιμήσεις αναλυτών, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα παρουσιάσει σημαντική μείωση έως το 2050.

«Αν δεν ληφθούν μέτρα για την αναστροφή της δημογραφικής κρίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, για να παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό, θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των ορίων για τη συνταξιοδότηση, κατά 1,5 χρόνο το 2035 και κατά 2,8 χρόνια το 2050», τόνισε ο Εκδότης – Διευθυντής της Realnews.

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το dimografiko.gr, το real.gr και το enikos.gr.

