Στοπ στην κακοποίηση των αλόγων: Στο «φως» νέες καταγγελίες – Τι ζητούν φιλοζωικές οργανώσεις

Στοπ στην κακοποίηση των αλόγων. Μέλη οργανώσεων ζητούν να απαγορευθούν οι τουριστικές άμαξες και αποκαλύπτουν τα νέα περιστατικά κακοποίησης ιπποειδών.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Φρένο στην κακοποίηση των αλόγων και των λοιπών ιπποειδών στη χώρα μας επιχειρούν να βάλουν οι φιλοζωικές ομοσπονδίες της Ελλάδας μετά το πρόσφατο περιστατικό στην Κέρκυρα, τη στιγμή που οι καταγγελίες για κακομεταχείριση ζώων ολοένα και πληθαίνουν. Με επιστολή τους προς τις αρμόδιες Αρχές ζητούν την άμεση απαγόρευση της χρήσης των ζώων «για τουριστική ατραξιόν» και καλούν την πολιτεία να πάρει γενναίες αποφάσεις, όπως έπραξαν οι κυβερνήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Το περιστατικό στην Κέρκυρα, με το άλογο που έχασε τη ζωή του, δεν είναι μεμονωμένο, αλλά προστίθεται στα πολλαπλά περιστατικά κακοποιήσεων», αναφέρει στη Realnews o αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Ιπποειδών, Θανάσης Χελιώτης, τονίζοντας ότι ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού οι καταγγελίες είναι αυξημένες. «Ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω, επισκέπτεται την ύπαιθρο και τα νησιά και γίνεται αποδέκτης πολλών εικόνων κακοποίησης ζώων που είτε είναι εγκαταλελειμμένα, χωρίς νερό και τροφή, κάτω από τον καυτό ήλιο είτε χρησιμοποιούνται ως ταξί, χάριν του κέρδους. Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανείς να κάνει συστηματικούς ελέγχους», λέει ο Θ. Χελιώτης.

Στην επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την υπουργό Εσωτερικών, την ειδική γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) θίγει το ζήτημα της χρήσης των ιπποειδών για μεταφορές τουριστών και αποσκευών, καθώς και της ύπαρξης αμαξών ως τουριστικού θεάματος.

«Η κακοποίηση χιλιάδων ιπποειδών (αλόγων, μουλαριών και γαϊδουριών) που υποχρεώνονται να εργάζονται ατελείωτες ώρες, μέσα στον ήλιο, κουβαλώντας ανθρώπους και αποσκευές ή σέρνοντας άμαξες, συνήθως σε δύσκολες διαδρομές, συχνότατα με υπερβολικό βάρος, με κακό εξοπλισμό που μεγαλώνει την κακοποίησή τους, συχνότατα μεγάλης ηλικίας ή άρρωστα, αφυδατωμένα και εξαντλημένα, είναι η πραγματικότητα και οδηγεί συχνά σε βαρύτατους τραυματισμούς, αναπηρίες και θανάτους», σημειώνει η ΠΦΠΟ, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια βάρβαρη, αχρείαστη πλέον, παρωχημένη πρακτική και εντέλει καταφανή κακοποίηση. Μια πρακτική ανεπίτρεπτη για συναισθανόμενα όντα που έχουν δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή».

Γενναίες αποφάσεις

Αναφερόμενη, μάλιστα, στη διεθνή πρακτική, η ομοσπονδία τονίζει ότι πλέον οι τοπικές Αρχές σε σημαντικούς διεθνείς προορισμούς, όπως η Ρώμη και η Μαγιόρκα, «πήραν απόφαση να καταργήσουν τέτοιες μεταφορές με ιπποειδή και άμαξες. Είναι καιρός να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και από την ελληνική πολιτεία και τους δήμους της χώρας, ώστε να σταματήσουν ο βασανισμός και η μέχρι θανάτου εκμετάλλευση των ζώων». Ζητώντας την άμεση απαγόρευση της χρήσης ιπποειδών για «τουριστική ατραξιόν», η ΠΦΠΟ επισημαίνει πως «δεν είναι ούτε γραφικό ούτε ρομαντικό το να εκμεταλλευόμαστε και να εξαντλούμε ανυπεράσπιστα ζώα, να διασκεδάζουμε εις βάρος της ευζωίας και της ζωής τους. Χαρακτηρίζει αρνητικά τον πολιτισμό μας και την εικόνα μας».

Καταγγελίες

Νέα περιστατικά κακομεταχείρισης ζώων που οδηγούνται στην ασιτία και στον θάνατο αποκαλύπτονται μέσω καταγγελιών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα η «R» είναι μερικές μόνο από τις εκατοντάδες που έχουν στα χέρια τους οι φιλοζωικές οργανώσεις και δείχνουν αποστεωμένα ζώα και σε άθλια κατάσταση.

Τα συγκεκριμένα ιπποειδή βρίσκονται σε φάρμα ιδιώτη στην περιοχή του Λιτόχωρου. Αν και οι φιλοζωικές οργανώσεις στην περιοχή έχουν κινηθεί εναντίον του με καταγγελίες στην Αστυνομία, ήδη από το 2019, και έχει σχηματιστεί δικογραφία, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει συνέπειες για τον ιδιοκτήτη.

«Τα ζώα είναι μονίμως υποσιτισμένα και δεν ξέρω αν αυτές τις ημέρες, με τον καύσωνα, έχουν και νερό. Τον χειμώνα, λόγω έλλειψης τροφής, ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είχε κατσίκια και πρόβατα τα οποία πέθαναν με τον ίδιο τρόπο. Ούτε και αυτά τα τάιζε», αναφέρουν εθελοντές φιλόζωοι που, μαζί με το Φιλοζωικό – Περιβαλλοντικό Σωματείο «Ο Περίτας», έχουν προβεί σε καταγγελίες στις αστυνομικές Αρχές πολλές φορές κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η αντιπρόεδρος του Σωματείου, Αναστασία Κουτσιμανή, σημειώνει ότι μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις στην κτηνιατρική υπηρεσία έγινε αυτοψία, αλλά τα ζώα δεν ήταν εκεί, καθώς είχε προηγουμένως ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης. «Μετά από καταγγελίες, οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν τον χώρο και έγιναν μάρτυρες της κακοποίησης, οπότε η διαδικασία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως. Δεν γνωρίζουμε, όμως, γιατί δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση που έχει φτάσει στον εισαγγελέα. Γιατί δεν αφαιρούνται τα άλογα από την ιδιοκτησία του παρά τα όσα έχουν γίνει και του επιτρέπεται να παίρνει και άλλα ζώα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ήδη ένα δικαστήριο που εκκρεμεί για κακοποίηση ζώου», αναφέρει η Αν. Κουτσιμανή.

Ο νόμος

Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, η γνωστή δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου διευκρινίζει ότι «το γράμμα του νόμου που αφορά σε καταγγελία κακοποίησης ενός ζώου είναι άκρως επεξηγηματικό, πλήρως διευκρινιστικό και αρκετά αυστηρό. Ο πολίτης που αντιλαμβάνεται την κακοποίηση ενός ζώου μπορεί άμεσα να απευθυνθεί στην Αστυνομία, η οποία είναι υποχρεωμένη να κινηθεί τάχιστα και, αν το επιτρέπουν τα χρονικά όρια, να γίνει σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Είναι σημαντικό η περιγραφή του σκηνικού της κακοποίησης να γίνεται με κάθε λεπτομέρεια και να προσκομίζεται, αν είναι εφικτό, αποδεικτικό υλικό, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες. Ο νόμος θέτει ως βασική αρχή τη μετάβαση της εισαγγελικής ή αστυνομικής Αρχής στον τόπο που υφίσταται η κακοποίηση του ζώου και προβλέπει την άμεση απομάκρυνση αυτού. Δεν δικαιολογείται καμιά αργοπορία. Το κακοποιημένο ζώο πρέπει με την επιμέλεια της πολιτείας να απομακρυνθεί, να εξεταστεί από κτηνιάτρους και να φιλοξενηθεί σε ειδικό καταφύγιο. Πρωτεύουσα σημασία έχει η ασφάλεια του ζώου», τονίζει η Ανθ. Ανάσογλου.

Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα στην υπόθεση του Λιτόχωρου, σημειώνει ότι «προκαλεί αλγεινή εντύπωση το περιστατικό της καταγγελίας, καθώς ουδέν επράχθη. Πρόκειται για μια σοβαρή καταγγελία και η ολιγωρία των αρμοδίων θα αναφερθεί προς την Εισαγγελία με έτερο αυτοτελές δικόγραφο από το φιλοζωικό σωματείο. Όταν υπάρχουν νόμοι, η τήρησή τους είναι καθήκον του κάθε πολίτη και καθήκον των πολιτών να αναφέρουν αυτούς που αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο. Η ευζωία του κάθε ζώου και η συμπεριφορά μας προς αυτά μας χαρακτηρίζει ως εύλογα και πολιτισμένα όντα».

Μέτρα

Σημειώνεται ότι μετά τις διαμαρτυρίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Προστασίας των Ζώων, απαγόρευσε καθολικά την κυκλοφορία και την εργασία ιπποειδών τις ημέρες του καύσωνα.

Πιο συγκεκριμένα, με σχετική εγκύκλιο που απεστάλη προς όλες τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και τις λιμενικές Αρχές της χώρας, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, τονίζεται ότι τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν θερμοκρασίες από 35 ο C έως 39 ο C υπό σκιά, τα ζώα εργασίας δεν θα εργάζονται σε ώρες υψηλού θερμικού φορτίου και ιδιαίτερα κατά τις ώρες από 12:00 έως 17:00. Τις ημέρες ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασία άνω των 39 ο C, απαγορεύεται η εργασία των ζώων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, απαιτούνται η ελεύθερη πρόσβαση των ζώων αυτών σε φυσική σκιά ή υπόστεγο και η ελεύθερη παροχή νερού κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε ό, τι αφορά τη μεταφορά των ζώων, γίνεται υπό πλήρη προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες και όταν οι θερμοκρασίες στα γκαράζ των επιβατηγών και φορτηγών πλοίων είναι ανώτερες των 35 ο C, δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζώων χωρίς κλιματισμό.

Ενδεικτική είναι και η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, που επισημαίνει ότι «η επικράτηση ακραίων καιρικών φαινομένων του καύσωνα επιβάλλει τη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων προστασίας και τον έλεγχο των συνθηκών υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. Η τήρηση των κανόνων ευζωίας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα».