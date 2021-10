Στην Κω οι μετανάστες που διασώθηκαν από το τουρκικό πλοίο – BINTEO

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η επιχείρηση διάσωσης των περίπου 400 μεταναστών που βρίσκονταν σε φορτηγό πλοίο, το οποίο είχε εντοπιστεί ανατολικά της Κρήτης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, με τη συνοδεία σκαφών του Λιμενικού το πλοίο ρυμουλκήθηκε στην Κω και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού. Οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν την επιστροφή του σε τουρκικό λιμάνι, το οποίο αρνήθηκε η Τουρκία.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης έγραψε μεταξύ άλλων στο Τwitter: “Ειδοποιήσαμε την ΕΕ ότι η Τουρκία αρνείται να πάρει πίσω το σκάφος της. Η Ελλάδα έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία επτά χρόνια. Είναι καιρός η ΕΕ να δράσει, να παράσχει σημαντική αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση ΕΕ/Τουρκίας”.

We have notified the EU that Turkey has refusing to take their vessel back. Greece has rescued hundreds of thousands of people in the last seven years – it is time for the EU to act and provide impactful solidarity and ensure the EU/Turkey statement is upheld. pic.twitter.com/AF2lOPuR37 — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 31, 2021

This was a needless dangerous journey facilitated by criminal gangs. Unlike Turkey and others that ignored the problem, Greece stepped up. Providing immediate humanitarian support to people in need, as we always do. But Greece cannot solve the migration crisis alone. pic.twitter.com/nngejaCsbh — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 31, 2021

Earlier today the Hellenic coastguard safely disembarked 382 migrants from a Turkish flagged vessel after its engine failed in international waters off Crete. Yet again another dangerous and illegal journey from the Turkish coast, unseen by the Turkish authorities. pic.twitter.com/JChiKJBLae — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 31, 2021

Το σκάφος – που φέρει τουρκική σημαία – είχε ξεκινήσει από την Τουρκία.

Οι επιβαίνοντες είναι κυρίως Αφγανοί και Πακιστανοί και σύμφωνα με καταγγελία του «Aegean Boat Report», οι 400 μετανάστες είναι τέσσερις ημέρες χωρίς φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη.

Πλακιωτάκης για το πλοίο με τους μετανάστες: Η Τουρκία συνεχίζει να αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή