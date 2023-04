Σουδάν: Το «ευχαριστώ» του μητροπολίτη Νουβίας – «Περάσαμε μέσα από την κόλαση»

Στη χώρα μας βρίσκονται οι πρώτοι Έλληνες που έζησαν την κόλαση του εμφυλίου στο Σουδάν. Μεταφέρθηκαν από το Τζιμπουτί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, που από την Κυριακή βρισκόταν στην Αίγυπτο, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση επαναπατρισμού και άλλων εγκλωβισμένων.

«Με μια επιχείρηση κυριολεκτικά αυτοκτονίας μας απεγκλώβισε ο Σεχ Αλαμίν πέραν από κάθε διαφορά θρησκείας θέλω να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου», ανέφερε στο μήνυμα του ο Μητροπολίτης, Σάββας, σχετικά με τη βοήθεια που έλαβε για να φύγει από το Σουδάν.

Τις δραματικές ώρες που ζουν οι εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Σουδάν περιέγραψε ο Μητροπολίτης Νουβίας και Σουδάν, Σάββας. Μιλώντας στον Αθήνα 9.84 τόνισε ότι «οι ‘Έλληνες που παραμένουν πίσω είναι αρκετοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, δεν έχουμε καμία επικοινωνία».

Αναφερόμενος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη Μητρόπολη, είπε: «Αν δεν ήταν ο ανώτατος κληρικός του Σουδάν να μας βοηθήσει, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε από την Μητρόπολη. Μας απεγκλώβισαν από τη Μητρόπολη, μια αποστολή αυτοκτονίας». «Περάσαμε μέσα από την κόλαση ,δεχθήκαμε επίθεση αλλά σταμάτησαν όταν αντιλήφθηκαν τον ανώτατο κληρικό του Σουδάν, όλοι σέβονται και έτσι σέβονται τα αυτοκίνητά του, και έτσι γλυτώσαμε», πρόσθεσε.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες διασωθέντων

Στα πρώτα λεπτά μετά την άφιξή τους περιέγραψαν τις δύσκολες στιγμές που έζησαν στο Χαρτούμ, ευχαρίστησαν την πολεμική αεροπορία για την ασφαλή επιστροφή τους και εξέφρασαν την ελπίδα και οι υπόλοιποι Έλληνες να καταφέρουν να επιστρέψουν στην πατρίδα. “Έχω τρία παιδιά, ήταν πολύ δύσκολα, ευτυχώς μένουμε δίπλα στην γαλλική πρεσβεία και φύγαμε” τόνισε στην ΕΡΤ ένας εκ των διασωθέντων.

Στρατιωτικό ασθενοφόρο με φορείο παρέλαβε τον Έλληνα, που τραυματίστηκε την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στο Χαρτούμ, και τον μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είχε χειρουργηθεί στα πόδια και αναμένεται να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάστασή του.

“Δεχθήκαμε πυρά, κινδυνέψαμε όλοι” τόνισε μετά την άφιξή τους στην ΕΡΤ ο Χρήστος Δέδες, τον οποίο περίμενε η οικογένειά του στην αεροπορική βάση Ελευσίνας. Ο 6χρονος γιος του και η 5χρονη κόρη του με ζωγραφιές στα χέρια ανυπομονούσαν να πάρουν στην αγκαλιά τους πάλι τον πατέρα τους.

Οι Έλληνες που έφτασαν στη χώρα μας δήλωσαν ανακουφισμένοι. Χθες η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, πήγε με το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας να τους παραλάβει από το Τζιμπουτί. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής μετέφεραν πρώτα στο μεταγωγικό C-27, με φορείο, τον Έλληνα τραυματία. Την ελληνική αποστολή και τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Τζιμπουτί, η Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ειδική πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο δεύτερος Έλληνας τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος και η κατάσταση της υγείας του δεν επέτρεπε να ταξιδέψει με το C-27. Χτυπήθηκε από ρουκέτα έξω από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαρτούμ και είναι ανάμεσα στους Έλληνες που διέφυγαν με τη βοήθεια γαλλικών ειδικών δυνάμεων. Χειρουργήθηκε χθες σε γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο και πρέπει να χειρουργηθεί ξανά εντός 48 ωρών.

Το δεύτερο C- 27 που απογειώθηκε από την Ελευσίνα, έφτασε στην πόλη Ασουάν της Αιγύπτου, όπου παραμένει ο Νίκος Χαρδαλιάς, για συντονισμό και παρακολούθηση της επιχείρησης επαναπατρισμού των υπόλοιπων Ελλήνων. Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το αεροσκάφος αφού ανεφοδιαστεί θα πετάξει ξανά προς Τζιμπουτί, προκειμένου να παραλάβει όσους Έλληνες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και ομάδα Ρουμάνων, που επίσης απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν. Στην συνέχεια θα κατευθυνθεί στην Άκαμπα της Ιορδανίας, όπου νωρίς το πρωί, με τη βοήθεια Ολλανδών, μεταφέρθηκαν 7 ακόμη Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους.

Επαναπατρίστηκαν 17 Έλληνες από το Σουδάν – Η κα Ελένη αγκάλιασε το πρωί τον γιο και τα εγγόνια της 06:13Alpha TV Entertainment

ALPHA TV ENTERTAINMENT

Επαναπατρίστηκαν 17 Έλληνες από το Σουδάν – Η κα Ελένη αγκάλιασε το πρωί τον γιο και τα εγγόνια της

Tlive

News

1 HOUR AGO

EL

Σουδάν: Στην Ελλάδα οι πρώτοι διασωθέντες – Συναγερμός από τον ΠΟΥ07:14MEGA Ενημέρωση

MEGA ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Σουδάν: Στην Ελλάδα οι πρώτοι διασωθέντες – Συναγερμός από τον ΠΟΥ

Live News

News

1 HOUR AGO

EL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ00:53Eurokinissi

EUROKINISSI

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

News

1 HOUR AGO

EL

Κ. Μητσοτάκης από Λιβαδειά: Σκεφτείτε αντί για ευρώ να πληρώνεστε με «Δήμητρες», με κλειστές τράπεζες – Τι είπε για ντιμπέιτ05:17ERT News

ERT NEWS

Κ. Μητσοτάκης από Λιβαδειά: Σκεφτείτε αντί για ευρώ να πληρώνεστε με «Δήμητρες», με κλειστές τράπεζες – Τι είπε για ντιμπέιτ

ERT | Ειδήσεις 15:00

News

2 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Συμφωνία στρατού και παραστρατιωτικών για εκεχειρία 72 ωρών02:53ERT News

ERT NEWS

Σουδάν: Συμφωνία στρατού και παραστρατιωτικών για εκεχειρία 72 ωρών

ERT | Ειδήσεις 15:00

News

2 HOURS AGO

EL

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού από Σουδάν: Έχουν απομακρυνθεί 43 Έλληνες02:41ERT News

ERT NEWS

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού από Σουδάν: Έχουν απομακρυνθεί 43 Έλληνες

ERT | Ειδήσεις 15:00

News

2 HOURS AGO

EL

Έφθασε ο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν – Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο απομάκρυνσης Ελλήνων04:12ERT News

ERT NEWS

Έφθασε ο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν – Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο απομάκρυνσης Ελλήνων

ERT | Ειδήσεις 15:00

News

2 HOURS AGO

EL

Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης των Ελλήνων από το Σουδάν07:45Open TV

OPEN TV

Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης των Ελλήνων από το Σουδάν

Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον

News

2 HOURS AGO

EL

Διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν στο «401»05:55Open TV

OPEN TV

Διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν στο «401»

Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον

News

2 HOURS AGO

EL

Εμφύλιος στο Σουδάν: Επαναπατρίστηκαν 17 Έλληνες – Δύο τραυματίες 04:41Alpha TV News

ALPHA TV NEWS

Εμφύλιος στο Σουδάν: Επαναπατρίστηκαν 17 Έλληνες – Δύο τραυματίες

Alpha News | Κεντρικό Δελτίο

News

3 HOURS AGO

EL

Τρόπους διαφυγής αναζητούν και οι Σουδανοί πολίτες01:11Euronews Greek

EURONEWS GREEK

Τρόπους διαφυγής αναζητούν και οι Σουδανοί πολίτες

Euronews World News

News

3 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Ανοίγει ο δρόμος για την απομάκρυνση κι άλλων ξένων πολιτών02:22Action24

ACTION24

Σουδάν: Ανοίγει ο δρόμος για την απομάκρυνση κι άλλων ξένων πολιτών

Action News

News

3 HOURS AGO

EL

Έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν06:40Action24

ACTION24

Έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν

Action News

News

3 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών 04:49ANT1 News

ANT1 NEWS

Σουδάν: Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών

Ant1 News | Μεσημβρινό Δελτίο

News

3 HOURS AGO

EL

Έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν – Και δεύτερο αεροσκάφος κατευθύνεται στο Τζιμπουτί 06:29SKAI News

SKAI NEWS

Έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν – Και δεύτερο αεροσκάφος κατευθύνεται στο Τζιμπουτί

SKAI news | Μεσημβρινό Δελτίο

News

3 HOURS AGO

EL

Τριήμερη εκεχειρία στο Σουδάν για την εύρεση διπλωματικής λύσης02:04Open News

OPEN NEWS

Τριήμερη εκεχειρία στο Σουδάν για την εύρεση διπλωματικής λύσης

OPEN | Μεσημβρινό δελτίο

News

4 HOURS AGO

EL

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν02:04Open News

OPEN NEWS

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν

OPEN | Μεσημβρινό δελτίο

News

4 HOURS AGO

EL

Ο Γερμανικός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο του αεροδρομίου του Σουδάν01:42Open News

OPEN NEWS

Ο Γερμανικός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο του αεροδρομίου του Σουδάν

OPEN | Μεσημβρινό δελτίο

News

4 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Οι πρώτοι 17 Έλληνες ομογενείς έφτασαν στην Ελλάδα από την κόλαση του Χαρτούμ05:31MEGA Ενημέρωση

MEGA ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Σουδάν: Οι πρώτοι 17 Έλληνες ομογενείς έφτασαν στην Ελλάδα από την κόλαση του Χαρτούμ

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ

News

4 HOURS AGO

EL

Επέστρεψαν οι πρώτοι Έλληνες – Ήταν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν03:22Open News

OPEN NEWS

Επέστρεψαν οι πρώτοι Έλληνες – Ήταν εγκλωβισμένοι στο Σουδάν

OPEN | Μεσημβρινό δελτίο

News

4 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Συμφωνία για εκεχειρία 72 ωρών01:07Euronews Greek

EURONEWS GREEK

Σουδάν: Συμφωνία για εκεχειρία 72 ωρών

Euronews World News

News

4 HOURS AGO

EL

Απεγκλωβίστηκαν 43 Έλληνες από το Σουδάν – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις01:18Euronews Greek

EURONEWS GREEK

Απεγκλωβίστηκαν 43 Έλληνες από το Σουδάν – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Euronews World News

News

4 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Σε ισχύ η εκεχειρία 72 ωρών μεταξύ στρατού και ανταρτών – Συνεχίζεται η απομάκρυνση ξένων πολιτών02:14ERT News

ERT NEWS

Σουδάν: Σε ισχύ η εκεχειρία 72 ωρών μεταξύ στρατού και ανταρτών – Συνεχίζεται η απομάκρυνση ξένων πολιτών

ERT | Ειδήσεις 12:00

News

4 HOURS AGO

EL

Στα πάτρια εδάφη 17 Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από τον εφιάλτη του Σουδάν03:03ERT News

ERT NEWS

Στα πάτρια εδάφη 17 Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από τον εφιάλτη του Σουδάν

ERT | Ειδήσεις 12:00

News

4 HOURS AGO

EL

Σε εξέλιξη νέα αποστολή μεταφοράς για τον δεύτερο χειρουργημένο Έλληνα τραυματία01:04ERT News

ERT NEWS

Σε εξέλιξη νέα αποστολή μεταφοράς για τον δεύτερο χειρουργημένο Έλληνα τραυματία

ERT | Ειδήσεις 12:00

News

4 HOURS AGO

EL

Στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν02:53ERT News

ERT NEWS

Στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν

ERT | Ειδήσεις 12:00

News

4 HOURS AGO

EL

Μαρτυρίες Ελλήνων οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν03:06Action24

ACTION24

Μαρτυρίες Ελλήνων οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν

News

5 HOURS AGO

EL

Πάνω από 50 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί από το Σουδάν 01:55SKAI News

SKAI NEWS

Πάνω από 50 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί από το Σουδάν

Αταίριαστοι

News

5 HOURS AGO

EL

Εύθραυστη εκεχειρία 72 ωρών στο Σουδάν03:00SKAI News

SKAI NEWS

Εύθραυστη εκεχειρία 72 ωρών στο Σουδάν

Αταίριαστοι

News

5 HOURS AGO

EL

Έφτασε στην Ελευσίνα η πρώτη πτήση με Έλληνες από το Σουδάν – Βίντεο και φωτογραφίες04:18SKAI News

SKAI NEWS

Έφτασε στην Ελευσίνα η πρώτη πτήση με Έλληνες από το Σουδάν – Βίντεο και φωτογραφίες

Αταίριαστοι

News

5 HOURS AGO

EL

«Έσκασε βόμβα ακριβώς δίπλα από το σπίτι μου» – Οι πρώτες δηλώσεις των Ελλήνων διασωθέντων από το Σουδάν02:14ERT News

ERT NEWS

«Έσκασε βόμβα ακριβώς δίπλα από το σπίτι μου» – Οι πρώτες δηλώσεις των Ελλήνων διασωθέντων από το Σουδάν

ERT News | Newsroom

News

6 HOURS AGO

EL

Στην Ελευσίνα το μεταγωγικό με τους πρώτους Έλληνες από το Σουδάν09:18ERT News

ERT NEWS

Στην Ελευσίνα το μεταγωγικό με τους πρώτους Έλληνες από το Σουδάν

ERT News | Newsroom

News

6 HOURS AGO

EL

Επέστρεψαν οι Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν02:17Action24

ACTION24

Επέστρεψαν οι Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν

Action Τώρα

News

6 HOURS AGO

EL

Έκτακτο δελτίο: Έφθασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν08:43Open News

OPEN NEWS

Έκτακτο δελτίο: Έφθασαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν

Open News | Έκτακτη Επικαιρότητα

News

7 HOURS AGO

EL

Δραματικές εξελίξεις στο Σουδάν 03:45Open News

OPEN NEWS

Δραματικές εξελίξεις στο Σουδάν

Ώρα Ελλάδος

News

7 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Στο Τζιμπουτί το C- 27 που θα παραλάβει τους Έλληνες – Καλημέρα Ελλάδα – 25/04/202303:25ANT1 News

ANT1 NEWS

Σουδάν: Στο Τζιμπουτί το C- 27 που θα παραλάβει τους Έλληνες – Καλημέρα Ελλάδα – 25/04/2023

Καλημέρα Ελλάδα

News

8 HOURS AGO

EL

Επιστρέφουν 17 Έλληνες με το C27 από το Τζιμπουτί στην Ελευσίνα00:43Action24

ACTION24

Επιστρέφουν 17 Έλληνες με το C27 από το Τζιμπουτί στην Ελευσίνα

Πρωινή Ζώνη

News

9 HOURS AGO

EL

Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης για το Σουδάν και τα Ελληνοτουρκικά 13:20Kontra Channel

KONTRA CHANNEL

Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης για το Σουδάν και τα Ελληνοτουρκικά

Kontra News 10

News

9 HOURS AGO

EL

Σουδάν: “Να εμπλακούν οι Ενόπλες Δυνάμεις – Να μη φοβόμαστε τις απώλειες” Στρατηγός Τζούμης 05:37Kontra Channel

KONTRA CHANNEL

Σουδάν: “Να εμπλακούν οι Ενόπλες Δυνάμεις – Να μη φοβόμαστε τις απώλειες” Στρατηγός Τζούμης

Kontra News 10

News

9 HOURS AGO

EL

Ανακοίνωση ΥΠΕΞ: Απεγκλωβισμός επιπλέον 7 ατόμων από το Σουδάν00:47ERT News

ERT NEWS

Ανακοίνωση ΥΠΕΞ: Απεγκλωβισμός επιπλέον 7 ατόμων από το Σουδάν

Συνδέσεις

News

10 HOURS AGO

EL

Επτά επιπλέον Έλληνες απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν01:42Open News

OPEN NEWS

Επτά επιπλέον Έλληνες απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν

Ώρα Ελλάδος

News

10 HOURS AGO

EL

Δρούγος για Σουδάν: Ώρες αγωνίες για τους Έλληνες – Συγκρούσεις στη πρωτεύουσα Χαρτούμ10:12Kontra Channel

KONTRA CHANNEL

Δρούγος για Σουδάν: Ώρες αγωνίες για τους Έλληνες – Συγκρούσεις στη πρωτεύουσα Χαρτούμ

Kontra News 10

News

10 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Στο Τζιμπουτί το C-27 για να παραλάβει τους πρώτους 28 Έλληνες02:28MEGA Ενημέρωση

MEGA ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Σουδάν: Στο Τζιμπουτί το C-27 για να παραλάβει τους πρώτους 28 Έλληνες

Κοινωνία Ώρα MEGA

News

11 HOURS AGO

EL

Εφιάλτης στο Σουδάν: Νέα ανθρωπιστική κρίση για τη χώρα05:33SKAI News

SKAI NEWS

Εφιάλτης στο Σουδάν: Νέα ανθρωπιστική κρίση για τη χώρα

Πρώτη Εικόνα

News

11 HOURS AGO

EL

Στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας: Με C-27 επιστρέφουν οι Έλληνες από το Σουδάν 03:29Open News

OPEN NEWS

Στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας: Με C-27 επιστρέφουν οι Έλληνες από το Σουδάν

Open News | Ανοιχτή Επικοινωνία

News

11 HOURS AGO

EL

Σουδάν: Γαλλικό αεροσκάφος με τραυματίες έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»02:06MEGA Ενημέρωση

MEGA ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Σουδάν: Γαλλικό αεροσκάφος με τραυματίες έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Κοινωνία Ώρα MEGA

News

11 HOURS AGO

EL

Στο Τζιμπουτί το μεταγωγικό αεροσκάφος για τους Έλληνες υπηκόους01:32Euronews Greek

EURONEWS GREEK

Στο Τζιμπουτί το μεταγωγικό αεροσκάφος για τους Έλληνες υπηκόους

Euronews World News

News

18 HOURS AGO

EL

Το σχέδιο ΥΠΕΞ & ΓΕΕΘΑ για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων από το Σουδάν 01:43ERT News

ERT NEWS

Το σχέδιο ΥΠΕΞ & ΓΕΕΘΑ για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων από το Σουδάν

ERT | Ειδήσεις 21:00

News

19 HOURS AGO

EL

Ελληνίδα εγκλωβισμένη στο Σουδάν: «Προσπαθήσαμε να φύγουμε και δεχτήκαμε καταιγισμό πυρών» – Το σχέδιο απεγκλωβισμού05:04ERT News

ERT NEWS

Ελληνίδα εγκλωβισμένη στο Σουδάν: «Προσπαθήσαμε να φύγουμε και δεχτήκαμε καταιγισμό πυρών» – Το σχέδιο απεγκλωβισμού

ERT | Ειδήσεις 21:00

News

19 HOURS AGO

EL

Σύσκεψη στο ΥΠΕΞ: 70 με 100 Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Χαρτούμ04:16SKAI News

SKAI NEWS

Σύσκεψη στο ΥΠΕΞ: 70 με 100 Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Χαρτούμ

SKAI news | Βραδινό Δελτίο

News

20 HOURS AGO

EL

We are facing an outage in our streaming infrastructure. We are heavily working on a solution to restore all services

Glomex Logo

Σουδάν

​

PERFORMANCE OVERVIEW

873

VIDEO VIEWS

395

AD IMPRESSIONS

SAVED SEARCHES

NO SAVED SEARCHES YET

TOPICS IN FOCUS

TOP GR CONTENT

Τέμπη: Οι κινήσεις του σταθμάρχη πριν & μετά από τη σύγκρουση των τρένων14:29Alpha TV Entertainment

Τέμπη: Οι κινήσεις του σταθμάρχη πριν & μετά από τη σύγκρουση των τρένων

4 DAYS AGOELNews

Τέμπη: Η μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών02:35Alpha TV Entertainment

Τέμπη: Η μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών

4 DAYS AGOELNews

Ελ. Ελευθερίου: «Αυτό είπα στον Στάθη – Ο Μαρτίκας τον πούλησε»05:50SKAI TV

Ελ. Ελευθερίου: «Αυτό είπα στον Στάθη – Ο Μαρτίκας τον πούλησε»

3 DAYS AGOELCelebrities

«Διδάσκω Survivor»: Ο Σπύρος αυτοσαρκάζεται στην προσωπική συνέντευξη02:57SKAI TV

«Διδάσκω Survivor»: Ο Σπύρος αυτοσαρκάζεται στην προσωπική συνέντευξη

4 DAYS AGOELCelebrities

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, στη στήλη της, μας συστήνει ένα πρόσωπο που πέρασε ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του, αλλά κατάφερε να ξαναγεννηθεί 01:40ANT1 TV

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, στη στήλη της, μας συστήνει ένα πρόσωπο που πέρασε ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του, αλλά κατάφερε να ξαναγεννηθεί

3 DAYS AGOELLifestyle & Docutainment

ΤΙ ΕΒΑΛΕ Ο ΝΤΙΜΠΑΛΑ | Απίθανη εκτέλεση για το 2-1!01:37COSMOTE TV | Europa League

ΤΙ ΕΒΑΛΕ Ο ΝΤΙΜΠΑΛΑ | Απίθανη εκτέλεση για το 2-1!

4 DAYS AGOELSport

Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ ζωγράφισε απρεπές σκίτσο σε κουδούνι ηλικιωμένου – Καλημέρα Ελλάδα – 21/04/202306:16ANT1 News

Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ ζωγράφισε απρεπές σκίτσο σε κουδούνι ηλικιωμένου – Καλημέρα Ελλάδα – 21/04/2023

4 DAYS AGOELNews

Λαμία: Αυτοσχέδιοι αγώνες δρόμου – Κάμερα κατέγραψε αυτοκίνητο που έπεσε σε μάντρα02:59MEGA Ενημέρωση

Λαμία: Αυτοσχέδιοι αγώνες δρόμου – Κάμερα κατέγραψε αυτοκίνητο που έπεσε σε μάντρα

3 DAYS AGOELNews

ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΓΚΑΦΑ Ντε Χέα, 3-0 ο Εν Νεσίρι!01:12COSMOTE TV | Europa League

ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΓΚΑΦΑ Ντε Χέα, 3-0 ο Εν Νεσίρι!

4 DAYS AGOELSport

Ελ. Ράπτη: Στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Γ. Μπρατάκο00:25Alpha TV Entertainment

Ελ. Ράπτη: Στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Γ. Μπρατάκο

5 DAYS AGOELCelebrities

Έφθασε ο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας από το Σουδάν – Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο απομάκρυνσης Ελλήνων

EMBED VIDEO

Default

Iframe

Player *

40599z14k2g1nhsp

Embed code

Code was copied to clipboard