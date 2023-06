Σκιάθος: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που αεροπλάνο «σηκώνει στον αέρα» τουρίστες

Παρά τα ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά καιρoύς στο αεροδρόμιο στην Σκιάθο πολλοί είναι οι ριψοκίνδυνοι τουρίστες και όχι μόνο, που θέλουν να βιντεοσκοπήσουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα που απογειώνονται.

Σε βίντεο που ανήρτησε Βρετανός και δημοσιεύει η ιστοσελίδα, magnesianews.gr, φαίνονται αρκετά άτομα πίσω από τον μικρό τοίχο που χωρίζει τον διάδρομο απογείωσης από τον δρόμο προκειμένου να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και όπως φαίνεται, όταν το αεροπλάνο της SAS «γκαζώνει» για να ξεκινήσει την απογείωσή του, τα αέρια από τους κινητήρες σχεδόν… σηκώνουν στον αέρα ορισμένους από τους παρευρισκόμενους. Ευτυχώς αυτή τη φορά χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2022 τουρίστρια είχε εκτιναχθεί αρκετά μέτρα μακριά και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA

— Callum Hodgson (@avgeekcal) June 21, 2023