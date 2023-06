Roland Garros: Η Ίγκα Σφιόντεκ παρέμεινε στον θρόνο της – Τρίτο τρόπαιο στο Παρίσι – ΒΙΝΤΕΟ

Το τρίτο στέμμα του Roland Garros την τελευταία τετραετία (2020, 2022, 2023) και δεύτερο διαδοχικό ανήκει στην Ίγκα Σφιόντεκ.

Η «βασίλισσα» του τουρνουά του Παρισιού επιβεβαίωσε σήμερα (10/06) στο Philippe Chatrier τον τίτλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στην εξαιρετική Καρολίνα Μούχοβα, νίκησε με 2-1 σετ στο μεγάλο τελικό (6-2, 5-7, 6-4) και απόλυτα δίκαια κατέκτησε μέσα σε κλάματα το 4ο τρόπαιο Grand Slam της καριέρας της (με το US Open του 2022) και 14ο επί συνόλου 18 τελικών που έχει λάβει μέρος!

Μπήκε με αυτό το τρόπαιο στο κλειστό κλαμπ των αθλητριών που έχουν σημειώσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν, να το κατακτήσουν δηλαδή τρεις φορές, μετά τις Μόνικα Σέλες και Σερίνα Γουίλιαμς.

Απέναντι στην Τσέχα, η οποία από το νο43 που βρισκόταν πριν την έναρξη του τουρνουά κι από τη Δευτέρα (12/06) θα βρεθεί στο νο16 κάνοντας career high και που μετά την τεράστια ανατροπή επί της Σαμπαλένκα έφτασε κοντά στο κάνει άλλο ένα μυθικό come back, αλλά λύγισε στις… λεπτομέρειες, η Πολωνή απέδειξε ότι δικαιολογημένα κατέχει την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Έφτασε μέχρι το σημερινό αγώνα χωρίς να χάσει σετ κι έχασε το πρώτο μετά τον 4ο γύρο της περυσινής διοργάνωσης στο Οπεν της γαλλικής πρωτεύουσας. Πίεσε από το ξεκίνημα την αντίπαλό της, έκανε πολύ γρήγορα τα μπρέικ που χρειαζόταν και προηγήθηκε εύκολα με 1-0.

Η Μούχοβα στον πρώτο της τελικό Grand Slam έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να βρει τρόπους και να σταματήσει την Πολωνή, ισοφάρισε παρότι βρέθηκε να χάνει 3-0 στο δεύτερο σετ, αλλά η κούραση και η έλλειψη εμπειρίας την λύγισαν. Μετά τον ημιτελικό του Australian Open του 2021 και το σημερινό τελικό, πάντως, απέδειξε ότι ανήκει στην ελίτ του παγκοσμίου τένις.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μονόλογο της Σφιόντεκ, ωστόσο, στο δεύτερο έγινε μεγάλη μάχη και πανηγύρισε η Τσέχα. Αν και η 22χρονη κορυφαία τενίστρια του κόσμου ξεκίνησε πάλι με μπρέικ και προηγήθηκε 3-0, η Μούχοβα «απάντησε» με τρία κερδισμένα game και ισοφάρισε (3-3).

Η Σφιόντεκ κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 4-3, αλλά το ίδιο έκανε και η Μούχοβα, έστω και πιο δύσκολα (4-4). Κάνοντας διπλό λάθος στο σερβίς της η Σφιόντεκ στο 9ο game έδωσε την ευκαιρία στην Τσέχα να κάνει και δεύτερο μπρέικ και να προηγηθεί με 5-4.

Κι ενώ η Τσέχα σέρβιρε για την ισοφάριση, το νο1 του κόσμου απέδειξε την κλάση της. «Έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου της κι έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι (5-5). Η Μούχοβα, όμως, όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά βρήκε και νέο μπρέικ (3ο στο σετ) φτάνοντας ξανά κοντά στο 1-1. Κι αυτή την φορά δεν «κλώτσησε» την ευκαιρία και με 7-5 έφερε στα ίσια τον τελικό.

Το decider σετ ξεκίνησε με την Μούχοβα να κυριαρχεί και με δύο game στη σειρά προηγήθηκε με 2-0. Η «απάντηση» της Σφιόντεκ ήρθε άμεσα. Η Πολωνή πήρε τρία σερί game και ξανά το προβάδισμα με 3-2, αλλά η Τσέχα κράτησε το σερβίς της και ο τελικός ήρθε ξανά σε απόλυτη ισορροπία (3-3).

Με φοβερή ωριμότητα στο παιχνίδι της η 26χρονη «έσπασε» ξανά το σερβίς της Σφιόντεκ και πήρε νέο προβάδισμα με 4-3, αλλά το μπρέικ… στο μπρέικ συνεχίστηκε, με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου να κάνει το 4-4.

Κι ενώ βρέθηκε κοντά σε νέο μπρέικ η Μούχοβα, η Σφιόντεκ τελικά έμεινε «όρθια» και προηγήθηκε με 5-4, ενώ με το καθοριστικό μπρέικ στο 10 game έφτασε στο 6-4 κι έβαλε τα κλάματα ύστερα από τόσο μεγάλη πίεση…

