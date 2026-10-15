Ρόδος: Έως τις 23 Οκτωβρίου οι δηλώσεις των επιχειρήσεων για ζημιές από την κακοκαιρία

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου να δηλώσουν τις ζημιές από την κακοκαιρία της 14ης Οκτωβρίου, με προθεσμία υποβολής έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Η καταγραφή αφορά εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των κτιρίων, με στόχο την εκκίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης

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Κοινωνία

Ρόδος, Κακοκαιρία
πηγή: dimokratiki.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές από την κακοκαιρία της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.
  • Η καταγραφή αφορά ζημιές σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα. Εξαιρούνται οι ζημιές σε κτίρια, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.
  • Στόχος είναι η πρώτη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών, ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Η δήλωση αποτελεί το αρχικό στάδιο καταγραφής και δεν συνιστά έγκριση αποζημίωσης.

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Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

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Η καταγραφή αφορά ζημιές σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, εξαιρούνται οι ζημιές σε κτίρια, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι η πρώτη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών, ώστε να συσταθεί η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης, να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η δήλωση αποτελεί το αρχικό στάδιο καταγραφής και δεν συνιστά έγκριση αποζημίωσης, η οποία εξετάζεται βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

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