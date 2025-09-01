Προφυλακιστέος ο 62χρονος για την φωτιά στην Παιανία – Θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 62χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατηγορούμενος για τον εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παιανία, στις 26 Αυγούστου 2025.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 62χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς

Το φως της δημοσιότητας είδε τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος συλληφθείς για την πυρκαγιά στην Παιανία να κινείται με το ποδήλατο κοντά στο σημείο, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Το συγκεκριμένο βίντεο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για εμπλοκή του.

Όπως είχε μεταδώσει η ΕΡΤ, εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.