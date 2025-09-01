Προφυλακιστέος ο 62χρονος για την φωτιά στην Παιανία – Θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προφυλακιστέος ο 62χρονος για την φωτιά στην Παιανία – Θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 62χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατηγορούμενος για τον εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παιανία, στις 26 Αυγούστου 2025.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 62χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς

Το φως της δημοσιότητας είδε τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος συλληφθείς για την πυρκαγιά στην Παιανία να κινείται με το ποδήλατο κοντά στο σημείο, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Το συγκεκριμένο βίντεο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για εμπλοκή του.

Όπως είχε μεταδώσει η ΕΡΤ, εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Στις 610.110 ανήλθαν οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Λαγκάρντ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η ανάμειξη του Τραμπ στην αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα – Τι είπ...

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10

Hubble: Εστίασε στον σχηματισμό άστρων ενός γαλαξία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά
περισσότερα
17:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κορωπί: Δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση – Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 2.166 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω φωτιάς που π...
16:48 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Βόλο: «Ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Στην οικογένεια του 18χρονου Νίκου υπάρχει ιστορικό με εγκεφαλικά επεισόδια, όπως ανέφερε ο πα...
16:25 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαία: Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο – 14 νεκροί και 474 τραυματίες τον Αύγουστο στην Αττική

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τα τρ...
15:52 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρίνα Ζέας: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που σκάφος τυλίγεται στις φλόγες – Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) για φωτιά που ξέσπασε σε ταχύπλοο φουσκωτό σ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix