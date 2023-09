Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Τέσσερα άτομα βρίσκονται από το μεσημέρι εγκλωβισμένα στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίον του Άρεως στον Βόλο.

Συμφωνα με το thenewspaper.gr, οι άνδρες παρότι έχουν ειδοποιήσει την Πολιτική Προστασία, ακόμα δεν έχει γίνει επιχείρηση μεταφοράς τους. Οι τέσσερις φύλακες έχουν εγκλωβιστεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου καθώς το ισόγειο έχει πλημμυρίσει και η στάθμη του νερού ανεβαίνει συνεχώς.

Δεν υπάρχει τροφή και νερό διαθέσιμα και αναμένουν την άμεση παρέμβαση των Αρχών για να οδηγηθούν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Ο εξωτερικός χώρος του Πανεπιστημίου είναι πλημμυρισμένος με το ύψος του νερού να ξεπερνά το ένα μέτρο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα συνεχιστεί έως την Πέμπτη 07-09-2023, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη 06-09-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

β. κατά τόπους στη δυτική και νότια Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο.

Αύριο Πέμπτη 07-09-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας).

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 6-9-2023, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στα ηπειρωτικά.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr .

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( civilprotection.gov.gr ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Η ακραία κακοκαιρία Daniel που πλήττει σκληρά την Εύβοια έχει σημαντικές επιπτώσεις σε σπίτια, επιχειρήσεις, δρόμους, μαγαζιά και αυτοκίνητα καταστρέφοντας τα πάντα στο περασμά της.

Σφυροκοπείται η Βόρεια Εύβοια από την κακοκαιρία «Daniel». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, τα χωριά Πήλι, Αγία Άννα, Στροφυλιά, Μετόχι, Σπαθάρι στη Βόρεια Εύβοια δέχονται μεγάλες ποσότητες νερού εδώ και ώρες.

Χείμαρροι κατέβασαν φερτά υλικά με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να πλημμυρίζουν σπίτια. Ο δρόμος για τον οικισμό Ρετσινόλακο είναι κλειστός, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροοί με αποτέλεσμα να πέφτουν πεύκα στο οδόστρωμα.

Είκοσι μηχανήματα του δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας, της Περιφέρειας και πυροσβεστικά οχήματα ενεργούν στα σημεία ενώ ενισχύσεις από τη Λαμία φτάνουν στη Βόρεια Εύβοια.

«Ολική καταστροφή έχουμε πάθει παντού», δήλωσε στο evima.gr ο αντιδημαρχος πολιτικής προστασίας του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Αργύρης Λιάσκος.

Υπάρχουν παράλληλα σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας Γιώργος Κελαιδίτης πολλά σπίτια πλημμυρισμένα, «τα ποτάμια αντέχουν για την ώρα, εάν όμως συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση που έχουμε αυτή την ώρα, πολύ φοβόμαστε πως θα δούμε εικόνες που είδαμε σε άλλες περιοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού με πολλά πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, στην περιοχή Γούβες.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες και από την παραλία Αλμυροποτάμου στη Νότια Εύβοια, όπου η κακοκαιρία Daniel ρήμαξε ότι βρήκε μπροστά της, με τα μαγαζιά εστίασης, τα ξενοδοχεία αλλά και τα σπίτια να μετράνε πληγές.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο evima.gr, «Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα, πάθαμε τεράστια καταστροφή τόσο νερό δεν έχουμε δει πότε ξανά στην περιοχή μας, έχουμε δέσει με σκοινιά τα αυτοκίνητά μας για να μην τα πάρει το νερό».

Ο μεγάλος όγκος νερού κατάφερε να καλύψει μέχρι και την παραλία του Αλμυροποτάμου χαρακτηριστικά όπως θα δείτε στο βίντεο του evima.gr, το νερό κατάφερε να γίνει ένα με την θάλασσα.

Η κακοκαιρία στο πέρασμα της μάλιστα, παρέσυρε αυτοκίνητα στην παραλία του Αλμυροποτάμου με αποτέλεσμα να βουλιάξουν στις λάσπες.

Στην σύλληψη μιας 29χρονης αλλοδαπής στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία προσπάθησε να ταξιδέψει προς Σαντορίνη με πάνω από 700 γραμμάρια κοκαΐνη προχώρησαν οι αρχές.

Ειδικότερα, στην κατοχή της γυναίκας βρέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία με ποσότητας κοκαΐνης 713,8 γραμμαρίων με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής να προχωρούν στην σύλληψή της το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 29χρονη είχε ως σκοπό τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών στη Σαντορίνη. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο σπίτι της, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: τρία γραμμάρια κοκαΐνης, 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.570 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Νέα βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του άτυχου άνδρα στο νερό κατά τη διάρκεια του απόπλου του πλοίου «Blue Horizon» φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr

Στο παρακάτω βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, διακρίνεται η στιγμή της προσαγωγής των 4 ατόμων μελών του πληρώματος που μετά από λίγο συνελήφθησαν και αναμένεται να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους.

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθούν από το λιμενικό και να ασκηθούν διώξεις σε βάρος των τεσσάρων βασικών υπαίτιων της τραγωδίας. Των δύο που βρίσκονταν στον καταπέλτη και φαίνεται να έσπρωξαν τον άτυχο άνδρα στη θάλασσα, του καπετάνιου, καθώς επίσης και του αξιωματικού καταστρώματος.

Προσαγωγές στο κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά έγιναν πριν λίγο, μετά τον θάνατο του 36χρονου άνδρα ο οποίος προσπάθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο «Blue Horizon», την στιγμή που αυτό είχε λύσει τους κάβους.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές για να διαπιστώσουν αν τελέστηκαν εγκληματικές πράξεις από τα μέλη του πληρώματος καθώς σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο φαίνεται πως ο αργοπορημένος επιβάτης πρόλαβε και ανέβηκε στον καταπέλτη του πλοίου που ακόμη δεν είχε ξεκολλήσει από την προβλήτα.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται πως δυο άτομα από το πλοίο να σπρώχνουν τον άνδρα ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να λάβουν καταθέσεις και από επιβάτες για να δώσουν την δίκη τους περιγραφή για το συμβάν. Παράλληλα αναμένεται να εντοπιστούν και να εξεταστούν και αλλά άτομα που μπορεί να είδαν τι ακριβώς συνέβη.

Ήθελε να εκδικηθεί τους γονείς του και έβαλε φωτιά έξω από την περίφραξη του στρατοπέδου ΣΕΕΜΑΝ στον Ασπρόπυργο. Αυτό είπε ως δικαιολογία για τον εμπρησμό ο 27χρονος που νωρίτερα ταυτοποιήθηκε και προσήχθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι οι γονείς του τον πίεζαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αλλά εκείνος δεν ήθελε και έτσι αποφάσισε να βάλει φωτιά.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας εντόπισαν τον άνδρα στην περιοχή του Ασπροπύργου και τον προσήγαγαν στη ΓΑΔΑ. Έγινε έρευνα στο σπίτι του και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακίδιο πλάτης, κινητό τηλέφωνο καθώς και δύο αναπτήρες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πλοίο Super Star, καθώς κατά τον απόπλου από το λιμάνι της Σκιάθου παρουσίασε βλάβη στον μηχανισμό της άγκυρας.

Ειδικότερα, το πλοίο πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Βόλου, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως επτά μποφόρ.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 437 άνθρωποι – μεταξύ αυτών 53 μέλη του πληρώματος- ενώ στα γκαράζ βρίσκονται 104 οχήματα.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών προέβησαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης (05/09) στελέχη του Λιμενικού Σώματος στην θαλάσσια περιοχή Λάμνας Μήθυμνας της Λέσβου.

Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας – έπειτα από ενημέρωση από στρατιωτικό παρατηρητήριο- εντόπισε φουσκωτή ακυβέρνητη βάρκα με 29 επιβαίνοντες, τους οποίους περισυνέλλεξε μεταφέροντάς τους αρχικά στο λιμένα Πέτρας και στη συνέχεια σε χώρο καραντίνας στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ένας εκ των αλλοδαπών, μεταφέρθηκε αρχικά στο Ιατρείο Πέτρας και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για παροχή πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας, ενώ η βάρκα καταστράφηκε.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για δύο Αυστριακούς που αγνοούνταν λόγω της κακοκαιρίας Daniel στο Νότιο Πήλιο, καθώς βρέθηκαν ζωντανοί από πυροσβέστες.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι Αυστριακών, που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά από το σπίτι όπου έμενε στην περιοχή Ξινόβρυση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Αγία Αικατερίνη. Ο 34χρονος φέρεται πως επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε από τα νερά. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγνοούνται ακόμη δύο άτομα στο Νότιο Πήλιο.

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά το βράδυ της Τρίτης 5 Σεπτεμβρίου 2023 με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του.

Ο 36χρόνος βρήκε τραγικό θάνατο στο λιμάνι του Πειραιά, προσπαθώντας να επιβιβαστεί σε καράβι που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο και ο άτυχος άνδρας, στην προσπάθειά του να εισέλθει σε αυτό, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά.

«Ενημερώνουμε τους κυρίους επιβάτες ότι η καθυστέρηση απόπλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση» ήταν η ενημέρωση που έλαβαν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο είχε απομακρυνθεί μόλις λίγα μέτρα από την προβλήτα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Πτώση άνδρα στον Λιμένα του Πειραιά κατά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ “Blue Horizon”. Ο ανωτέρω ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Το πλοίο επιστρέφει στον Πειραιά».

Ένας νεκρός, αγνοούμενοι, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί πολιτών και σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα, υποδομές, καθώς και στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel, που πλήττει την χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα και τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στον Βόλο, ένας κτηνοτρόφος πέθανε όταν καταπλακώθηκε από τοίχο στον Άγιο Γεώργιο. Ο 51χρονος πατέρας δύο παιδιών πήγαινε να ταΐσει τα ζώα του, όταν ένας τοίχος υποχώρησε από τον όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να χάσει την ζωή του. Ο 51χρονος αλλοδαπός μεγάλωσε και έζησε στον Βόλο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Αγία Αικατερίνη. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου, ο οποίος φέρεται πως επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε από τα νερά. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγνοούνται ακόμη δύο άτομα στο Νότιο Πήλιο.

Νωρίτερα, είχαν χαθεί τα ίχνη δύο Αυστριακών, που παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά από το σπίτι όπου έμεναν στην περιοχή Ξινόβρυση. Τελικά το ζευγάρι Αυστριακών εντοπίστηκε λίγο πριν τις 23.00.

Το Γηροκομείο του Βόλου στην βόρεια πλευρά της πόλης εκκενώθηκε, εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέρρευσε ο τοίχος της παλιάς πτέρυγας δίπλα από την οποία περνάει το ρέμα του Κρυσπίδωνα, είναι το ρέμα που έχει προκαλέσει με την υπερχείλιση, εξαιτίας των ιστορικών όγκων βροχής πάμπολα προβλήματα στην πόλη του Βόλου. Οι τρόφιμοι του Γηροκομείου μεταφέρθηκαν σε πρόσκαιρη δομή που δημιουργήθηκε για να τους φιλοξενήσει με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα εκκένωση διατάχθηκε από τον διοικητής 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη, και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, στο Κέντρο Υγείας της Αργαλαστής, στο νότιο Πήλιο, με στόχο την προστασία των εργαζομένων σε αυτό. Δημιουργήθηκε δομή στο δημαρχείο του νότιου Πηλίου, στην οποία μεταφέρθηκαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο χώρο του Κέντρου Υγείας παρέμειναν μόνο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άντληση των υδάτων και παροχή βοήθειας.

Την ίδια ώρα αναβλήθηκαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς πλημμύρισε το δωμάτιο που πραγματοποιείται η διύλιση των φαρμάκων της χημειοθεραπείας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση του σημερινού προγράμματος. Από τη διοίκηση ανακοινώθηκε πως θα πραγματοποιηθούν αύριο κανονικά με εφεδρικό μηχάνημα.

Μεγάλα τμήματα της περιοχής του Βόλου,της Νέας Ιωνίας και των προαστίων της πόλης εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Πριν λίγο νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε όλη την περιοχή της Μαγνησίας και υπενθυμίζει την απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, πλην των ειδικών της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο νομό Μαγνησίας με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».

Σε ολόκληρη την περιοχή του Βόλου δεν κινείται κανένα όχημα, καθώς τα νερά έχουν καταλάβει τα πάντα και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους δρόμους, ειδικά στην περιοχή του Πηλίου, όπου οδοστρώματα έχουν υποχωρήσει και ολόκληροι δρόμοι έχουν καταστραφεί εντελώς από τη μανία του νερού. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των ειδικών θα συνεχιστεί και για τις επόμενες ώρες, χωρίς να μειωθεί η ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, την Τετάρτη 6-9-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη.

Συγκεκριμένα στην Αττική θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις βραδινές ώρες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Συνοπτικά, η κακοκαιρία θα κινηθεί (ή θα παραμείνει):

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση των ακραίων καιρικών φαινομένων θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε μια από τις πιο ισχυρές κακοκαιρίες που έχει βιώσει η χώρα μας εξελίσσεται η κακοκαιρία Daniel, με τα ημερήσια ύψη βροχής στην Κεντρική Ελλάδα να ξεπερνούν κατά πολύ προηγούμενα ρεκόρ, τουλάχιστον από το 2006.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής μέχρι τις 20:45 καταγράφεται στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 754 mm*. Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής 644,7 mm είχε καταγραφεί στην Παλική Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέμβριο 2020.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε χιλιοστά μέχρι τις 20:45, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr την Τρίτη 5/9, με υποσημείωση στους μετεωρολογικούς σταθμούς που σταμάτησαν να μεταδίδουν νωρίτερα λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές συνεχίζονται.

*Για λόγους σύγκρισης, αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αθήνας (μετεωρολογικός σταθμός Ελληνικού, ΕΜΥ) σημειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 400 mm σε έναν χρόνο

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πιθανώς είναι η μεγαλύτερη νεροποντή που είχαμε ποτέ στη χώρα με πολύ περισσότερο νερό από αυτό που έπεσε στον Ιανό – Το πιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στην περιοχή (Μαγνησίας κλπ) από πλευράς ύψους βροχής σε ένα 24ωρο – συνήθως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν Οκτώβριο ή Νοέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες υπουργούς, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, μετεωρολόγους και το Πυροσβεστικό Σώμα, όπου συζητήθηκε ο συντονισμός για τις επόμενες δύσκολες ώρες καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Επί τάπητος τέθηκε ο σχεδιασμός που αφορά την εξασφάλιση ανοικτών δρόμων προς νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές, φιλοξενία ανθρώπων όπου χρειάζεται.

Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιάννης Οικονομου, Γιάννης Μπρατάκος, Χρήστος Τριαντοπουλος, Ευάγγελος Τουρνάς, Θανάσης Κοντογεωργης, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγος και επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος και με τηλεδιάσκεψη ο κ. Αγοραστός και μετεωρολόγοι.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το κέντρο του Βόλου, όπου επιστρατεύθηκαν ακόμα και βάρκες, ώστε να απεγκλωβιστούν πολίτες και εργαζόμενοι που είχαν «παγιδευτεί» λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Ο απεγκλωβισμός εργαζομένων και πολιτών που βρίσκονταν στο κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ στην οδό Λαρίσης έγινε με βάρκες, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Εγκλωβίστηκαν παιδιά στον Βόλο

Στον Βόλο, δεκάδες παιδιά από τα Τρίκαλα έχουν εγκλωβιστεί λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel. Τα παιδιά είχαν μεταβεί στον Βόλο προκειμένου να δώσουν εξετάσεις Γερμανικών, που δεν αναβλήθηκαν έγκαιρα λόγω των καιρικών φαινομένων. Τελικά, ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή ότι οι εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, αλλά αυτή την ώρα, βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν καθώς έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία.

Λόγω των ορμητικών νερών στους παρόχθιους του Κραυσίδωνα, που υπερχείλισε, υποχώρησε το έδαφος με αποτέλεσμα να «εξαφανιστεί» ένα ολόκληρο λεωφορείο, που ήταν σταθμευμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο.

Το οδόστρωμα υποχώρησε από τον όγκο του νερού και «κατάπιε» το μεγάλο όχημα, που έπεσε με το πλάι μέσα στην τεράστια τρύπα.

Στον κόμβο του Jumbo, στον Βόλο, έσπασε και το τελευταίο «φράγμα» αντίστασης νερού στον ποταμό Κραυσίδωνα.

Μία ξύλινη γέφυρα έσπασε και διαλύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα ορμητικά νερά του Κραυσίδωνα. Η συγκεκριμένη γέφυρα ένωνε τον Βόλο και τη Ν. Ιωνία, στο ύψος της οδού Στρατ. Μακρυγιάννη.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει υπερχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος είχε καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Χωρίς τηλεφωνικές συνδέσεις, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας είναι και πολλές περιοχές του Βόλου, ενώ με προβλήματα λειτουργεί και η κινητή τηλεφωνία εξ αιτίας των συνεχών κεραυνών που σαρώνουν την περιοχή. Κάτοικος του Βόλου, ο οποίος μένει σε ισόγειο κοντά στο Λιμάνι περιέγραψε στο enikos.gr τι ακριβώς έχει βιώσει τις τελευταίες τρεις ώρες. «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια καταστροφή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου που από το πρωί έχει πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά. Πλέον το πρόβλημα εστιάζεται στην πτέρυγα για τις χημειοθεραπείες και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το πού θα πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς εάν η κατάσταση επιδεινωθεί το πρόβλημα.

Στον Άγιο Ιωάννη, στο Πήλιο, ο ποταμός έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε μέσα στη θάλασσα, στο τουριστικό παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη. Τα μεγάλα κύματα «καταπίνουν» μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα, το οποίο εξαφανίζεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

