Ναυάγιο στην Πύλο: «Είχε πάρει μεγάλη κλίση» – Τι κατέθεσε ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού

Στοιχεία από την κατάθεση του κυβερνήτη του σκάφους του Λιμενικού που ήταν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πριν αλλά και μετά το ναυάγιο στην Πύλο αποκαλύπτει το enikos.gr.

του Μίλτου Σακελλάρη

O κυβερνήτης σχετικά με το περιστατικό στις 22:40 όταν το σκάφος του Λιμενικού έριξε σχοινί στο αλιευτικό φέρεται να κατέθεσε τα εξής: «Τους πλησιάσαμε για να δούμε αν θέλουν συνδρομή αν έχουν πρόβλημα. Να επαληθεύσουμε αν είναι όλοι καλά. Δεν έγινε ρυμούλκηση. Ρίξαμε το σχοινί και το πετάξαμε στη θάλασσα. Η αγωνία τους τότε ήταν να πάνε στην Ιταλία. No help go Italy».

Παράλληλα, σχετικά με το ναυάγιο είπε: « Είχε πάρει μεγάλη κλίση. Εμείς είδαμε κόσμο στο νερό. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε περισυλλογή».

Τα στοιχεία των καταθέσεων όλων των εμπλεκόμενων αλλά και των μεταναστών έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία της υπόθεσης που βρίσκεται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα.