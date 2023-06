Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Σύμβουλος Τεχνών και Πολιτισμού στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Πραγματοποιήθηκε στην Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο, πόλη όπου θα διεξαχθούν οι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες το 2026, παμψηφεί η εκλογή της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη από την 40η γενική συνέλευση στο Board of Directors του FICTS (Federazione Internazionale Culture Cinema Television Sports), ως Σύμβουλος Τεχνών και Πολιτισμού για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και στην Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο της Βόρειας Ιταλίας, μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η συνέλευση έλαβε χώρα στην πόλη Cortina d’Ampezzo της Ιταλίας από 8 έως 10 Ιουνίου 2023.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη μαζί με τη Rosita Missoni έχουν ψηφιστεί πρέσβειρες των Τεχνών από το 2021 στο FICTS Festival του Milano.

Μεγάλες προσωπικότητες από την IOC, όπως η αντιπρόεδρος και γυναίκα της χρονιάς, η μοναδική γυναίκα από την Ταϋλάνδη και μέλος της IOC (της διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής), πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του badminton (αντιπτέριση), Κα Khunying Patama Leeswadtrakul.

Ο Πρόεδρος του FICTS Milano Festival Καθηγητής Franco Ascani, εκλέχθηκε και πάλι ομόφωνα Προέδρος.

Παρόντες, ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας των Σπορ TJ Rosandich, η Alicia Masoni de MOREA της Αργεντινής – πρόεδρος της επιτροπής της IOC για τις γυναίκες στα σπορ και τέχνες, ο Mario Pozza – Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της περιφέρειας του Βένετο (Βενετία-Κορτίνα-Τρεβίζο), όλες οι πολιτικές αρχές, οι πρόεδροι των ολυμπιακών επιτροπών παγκοσμίως και οι Ιταλοί Ολυμπιονίκες που βραβεύτηκαν στο Teatro di Monaco της Veneto.

Η Μίνα Βαλυράκη είναι η μοναδική καλλιτέχνης στην ιστορία της IOC, που έχει βραβευτεί με το βραβείο “Arts and Sports“ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Βραβευμένη το 2002 στην Αμερική ως Sport Artist of the Year by the USSA.

Έγινε παρουσίαση των επισήμων posters προηγούμενων Ολυμπιακών αγώνων αυτών του Salt Lake, του Τορίνο και της Αθήνας 2004, δημιουργίες της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, της ζωγράφου που πρόκειται να δημιουργήσει και αυτά του 2026.