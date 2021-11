Κορονοϊός: Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα

Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης που θα πραγματοποιήσει σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Η Επιτροπή αναμένεται να εξετάσει τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, καθώς και το ενδεχόμενο να εκδοθούν ταξιδιωτικές οδηγίες/περιορισμοί για χώρες της Ν. Αφρικής, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό, καθώς φέρει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων. Παρότι ο αριθμός των κρουσμάτων που αποδίδονται στη συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι πολύ χαμηλός, είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για να αξιολογήσει τα δεδομένα. Προς το παρόν, ωστόσο, ο ΠΟΥ έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern».

Κορονοϊός: Τι θα προτείνει η ΕΕ

Άμεση είναι η αντίδραση της Ευρώπης μετά την εμφάνιση της αφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού καθώς η Ε.Ε. ετοιμάζεται να προτείνει τη διακοπή των ταξιδιών από την περιοχή της Νότιας Αφρικής, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους B.1.1.529.

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο twitter, “η Κομισιόν θα προτείνει σε άμεση συνεργασία με τα κράτη μέλη, την ενεργοποίηση απαγορευτικού σε αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της Νότιας Αφρικής λόγω της μετάλλαξης B.1.1.529”.