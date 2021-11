Κορονοϊός: Απαγορευτικό της Ε.Ε. στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική λόγω της μετάλλαξης

Άμεση είναι η αντίδραση της Ευρώπης μετά την εμφάνιση της αφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού καθώς η Ε.Ε. ετοιμάζεται να προτείνει τη διακοπή των ταξιδιών από την περιοχή της Νότιας Αφρικής λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους B.1.1.529.

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο twitter, “η Κομισιόν θα προτείνει σε άμεση συνεργασία με τα κράτη μέλη, την ενεργοποίηση απαγορευτικού σε αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της Νότιας Αφρικής λόγω της μετάλλαξης B.1.1.529”.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021