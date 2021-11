Δραματικές εκκλήσεις στις εγκύους να σπεύσουν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, απευθύνουν οι ειδικοί, τη στιγμή που αυξάνονται οι ειδήσεις περί νοσηλειών γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και νόσησαν. Αίσθηση, εξάλλου, προκάλεσε η αναφορά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για γιατρούς που προτρέπουν εγκύους ή γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί στο άμεσο μέλλον να μην εμβολιάζονται. Παρέμβαση για το θέμα έκανε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης ζητώντας με επιστολή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να εξεταστούν οι καταγγελίες αυτές.

Τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι πέθανε μία 38χρονη έγκυος από την Κατερίνη, η οποία νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη τρεις έγκυες. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η voria.gr, μία γυναίκα που διανύει την 17η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε χθες από τη Βέροια στο “Ιπποκράτειο” και νοσηλεύεται σε ελαφριά κατάσταση. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.

Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση εγκύου που μεταφέρεται εσπευσμένα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο την τελευταία εβδομάδα. Χθες διακομίστηκε εσπευσμένα μια ακόμη έγκυος από το νοσοκομείο Γιαννιτσών, η οποία διανύει την 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Η 38χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει διασωληνωθεί αλλά η κατάσταση της υγείας της θεωρείται κρίσιμη. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και λίγες ημέρες και μία 35χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα, η οποία νοσεί με κορονοϊό, γέννησε με καισαρική και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Το μωρό, αρχικά είχε διασωληνωθεί, αλλά πλέον είναι καλά στην υγεία του. Όπως αναφέρει στο δημοσίευμα, και οι τρεις γυναίκες δεν είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός των εγκύων κατά του κορονοϊού είναι ασφαλής και απαραίτητος, εξέπεμψαν σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.

“Έχουμε θανάτους. Οι περισσότεροι θάνατοι είναι ανθρώπων μεγάλων σε ηλικία με συνυπάρχοντα νοσήματα και στην πλειοψηφία ανεμβολίαστοι. Όμως χθες ο νεότερος άνθρωπος που κατέληξε ήταν 39 ετών, ενώ προχθές 27 ετών”, είπε η Μίνα Γκάγκα και απηύθυνε έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν και ειδικά στις εγκύους. “Υπάρχουν διασωληνώσεις και θάνατοι εγκύων. Κάνω έκκληση στις εγκυμονούσες, έστω μετά το πρώτο τρίμηνο να εμβολιαστούν. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού”, τόνισε.

Ειδικά αναφορά στον εμβολιασμό των εγκύων έκανε και η Βάνα Παπαευαγγέλου σημειώοντας πως ο εμβολιασμός των εγκύων είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και απαραίτητος. Όπως σημείωσε: “Εκτός από τις διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, και η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής και Γυναικολογίας έχει εκδώσει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζοντας τον εμβολιασμό των εγκύων. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είχε επίσης εκφραστεί σαφώς υπέρ του εμβολιασμού των εγκύων, τόσο μέσω σχετικής εγκυκλίου που εκδόθηκε την άνοιξη του 2021 όσο και μέσω πολλαπλών ενημερώσεων από την πρόεδρό της κυρία Θεοδωρίδου”.

Την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, προκάλεσε η αναφορά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για γιατρούς που προτρέπουν εγκύους ή γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί στο άμεσο μέλλον να μην εμβολιάζονται.

“Υπάρχει ένας φόβος που προκαλείται από τους γιατρούς, γυναικολόγους ή θεράποντες ιατρούς, όχι μόνο των εγκύων, αλλά και σε όσες θηλάζουν και σε όσες θέλουν να τεκνοποιήσουν. Ξέρουμε γιατρούς που “κρατάνε” τους συναδέλφους μας από το να εμβολιαστούν” αποκάλυψε ο Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με αφορμή την περίπτωση της 40χρονης εγκύου νοσηλεύτριας, η οποία είναι ανεμβολίαστη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Επίσης ο κ. Γιαννάκος είπε ότι για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό “θα πρέπει να μην υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας. Nα είναι ενιαία η άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα”.

Επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο απέστειλε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να εξετάσουν τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι ιατροί γυναικολόγοι απέτρεψαν και αποτρέπουν ασθενείς τους εγκύους από το να εμβολιαστούν κατά της COVID 19.

Ο υπουργός ζήτησε από τον ΠΙΣ να επιληφθεί του θέματος και “να κρίνει εάν τέτοιας φύσεως ιατρικές συμβουλές αντιστρατεύονται τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών”.

Νέα μελέτη: Αυξημένος ο κίνδυνος επιπλοκών για τις έγκυες

Οι έγκυες που προσβάλλονται από τον κορονοϊό έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές, εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωλήνωση, σε σύγκριση με γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας που δεν είναι έγκυες, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη, στην οποία συμμετείχε το ΕΚΠΑ.

Η πολυκεντρική διεθνής προοπτική μελέτη με συμμετοχή δέκα κέντρων εμβρυομητρικής ιατρικής από Βρετανία, Ελλάδα, Αυστρία και Τουρκἰα, πραγματοποιήθηκε με αλγόριθμο πρόβλεψης εγκύων με συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 για σοβαρή νόσο και εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η μελέτη έδειξε ότι χρησιμοποιώντας ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία της μητέρας, ο δείκτης μάζας σώματος και το τρίμηνο της κύησης μπορεί να γίνει πρόβλεψη του κινδύνου για σοβαρή μορφή της λοίμωξης COVID-19 (miniCOMIT), ενώ προσθέτοντας και κάποια κλινικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι δείκτες φλεγμονής, μπορεί να γίνει πρόβλεψη για εμφάνιση προεκλαμψίας, σοβαρή επιδείνωση ή και θάνατο (fullCOMIT).

Στη μελέτη συμμετείχαν 793 έγκυες/λεχωϊδες με συμπτωματική λοίμωξη COVID-19, από τις οποίες οι 44 (5.5%) έκαναν εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 10 (1.3%) κατέληξαν.

Χρησιμοποιώντας τους δύο αλγορίθμους μπορεί αφενός να γίνει σωστή συμβουλευτική σε έγκυες που διστάζουν να εμβολιαστούν και οι οποίες παρουσιάζουν επιβαρυντικούς παράγοντες για σοβαρή νόσο (πχ μεγάλη ηλικία, παχυσαρκία, κάπνισμα), έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν εγκαίρως για τον εμβολιασμό τους (miniCOMIT) και αφετέρου να μπορεί να γίνει έγκαιρα η εισαγωγή των συμπτωματικών εγκύων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο για επικείμενη επιδείνωση της κατάστασής τους (fullCOMIT).

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα με προβλεπτικά μοντέλα επιδείνωσης της νόσου σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 δεν περιλαμβάνουν έγκυες γυναίκες.

Έτσι, η μελέτη αυτή, που αφορά μόνο έγκυες, δίνει τη δυνατότητα να γίνει σωστή ενημέρωση όσον αφορά τον εμβολιασμό και επιτρέπει στα συστήματα υγείας και τους ιατρούς να κάνουν σωστή επιλογή των εγκύων που πρέπει να εισαχθούν στα νοσοκομεία πριν επιδεινωθεί η κατάστασή τους και κινδυνεύσει τόσο η υγεία τους όσο και η υγεία του μωρού τους.

Από την Ελλάδα συμμετείχε η Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αττικό Νοσοκομείο, με την Καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, τον Ακαδημαϊκό Υπότροφο Γεώργιο Παπαϊωάννου και τον ιατρό Παναγιώτη Κρόκο, από τη Βρετανία συμμετείχαν τρία νοσοκομεία από το Λονδίνο, το St George’s Hospital, St George’s University of London, το University College London Hospital και το King’s College London, από την Αυστρία συμμετείχε, από τη Βιέννη, το Medical University of Vienna, και από την Τουρκία συμμετείχαν πέντε νοσοκομεία, από την Άγκυρα το Middle East Technical University και από την Κωνσταντινούπολη το American Hospital, το Koc University, το Sancaktepe Sehit Prof Dr Ilhan Varank Training and Research Hospital και το Prof Dr Cemil Tascioglu City Hospital.