Κόρινθος: Αγέλη άγριων σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστες—”Νόμιζα ότι θα πεθάνω”

Επίθεση από αγέλη άγριων σκύλων δέχτηκε στα μέσα του μήνα παρέα τουριστών στην περιοχή Σουσάκι, κοντά στην Κόρινθο.

Τρία παιδιά από τη Βρετανία και ο Έλληνας πατέρας τους ενός παιδιού έπεσαν θύματα της αγριότητας περίπου 15 σκύλων, κοντά στο Ηφαίστειο, στο Σουσάκι, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα, Daily Mail. Τραυματίες είναι ο Ντάνι Kαπετάνιος, εννέα ετών, ο πατέρας Σταμάτης 52 ετών και η ξαδέρφη του Ρόξυ, 11 ετών. Σύμφωνα με την εφημερίδα το περιστατικό έγινε πριν από περίπου 15 ημέρες. Στην παρέα ήταν ακόμα ένα παιδί, ο Τέντυ, 9 ετών, το οποίο όμως τα σκυλιά δεν το πείραξαν.

Μετά από έξι ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο, ο Σταμάτης Καπετάνιος δήλωσε ότι επέστρεψε στο σπίτι του όπου θα προσπαθήσει να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως λέει ο ίδιος μετά την επίθεση το χέρι του είχε μείνει σχεδόν παράλυτο και όταν τα σκυλιά έφυγαν αναγκάστηκε να οδηγήσει με ένα χέρι μέχρι το πιο κοντινό νοσοκομείο.

Ο Σταμάτης Καπετάνιος, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών δήλωσε στην MailOnline ότι πέρασε τον «μεγαλύτερο φόβο» της ζωής του, όταν η αγέλη των αιμοδιψών σκύλων περικύκλωσε την παρέα του σε ένα δημόσιο μονοπάτι. Ήταν περίπου 300 μέτρα μακριά τους, λέει όταν τα πρωτοείδαν, αλλά μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα βρέθηκαν μπροστά τους, γαυγίζοντας άγρια. “Συναντήσαμε το θάνατο”, λέει ο Σταμάτης και εξήγησε ότι έβαλε το σώμα του ανάμεσα στους σκύλους και τα παιδιά.

