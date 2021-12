Έτσι είναι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από ύψος … 786 χιλιομέτρων – Η εντυπωσιακή ΦΩΤΟ της Αθήνας

Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι η Αθήνα από… πολύ ψηλά; Την απορία σας λύνει ένας από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 που τράβηξε μια εντυπωσιακή φωτογραφία της Αθήνας και ενός μέρους της Αττικής. Η εικόνα τραβήχτηκε από ύψος 786 χιλιομέτρων στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τη φωτογραφία από το Διάστημα ανέβασε στο Twitter η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει κάνει τις προηγούμενες μέρες και για άλλες πρωτεύουσες της Ε.Ε, προχωρώντας σε… countdown για το 2022,

DG DEFIS Countdown to 2022 with EU capitals in the eyes of #EUSpace

– 16 days to 2022 🎉

Today, our countdown shows #Athens, as seen from 786km above❗️

Download⏬this #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️ image and use it as a mobile or desktop background📱🖥️ https://t.co/wkYym7FYiX pic.twitter.com/WkOK084mKC

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) December 16, 2021