Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε… γραμματόσημο – ΦΩΤΟ

Με τόσες διακρίσεις που έχει φέρει στην πατρίδα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκτησε το δικό του γραμματόσημο στη Σερβία! Χθες επισημοποιήθηκε η κυκλοφορία του και ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εξέφρασε μέσω social media την ευγνωμοσύνη του:

«Είναι τιμή που απέκτησα το δικό μου σερβικό γραμματόσημο. Ευχαριστώ τη γενναιόδωρη πατρίδα μου για αυτό το σπάνιο δώρο! Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι θα συνεργαστούμε με τη σερβική ταχυδρομική υπηρεσία για το ίδρυμά μου πάνω σε πρότζεκτ, για να έχει κάθε παιδί την ευκαιρία να πηγαίνει στο βρεφονηπιακό σταθμό. Είμαι ευγνώμων σε όσους δούλεψαν για αυτό. Τώρα εγώ και η Γέλενα Τζόκοβιτς θα πάμε μερικά γραμματόσημα στα παιδιά στο σπίτι, για να γράψουν στον Άγιο Βασίλη».

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021