«Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση»: Κοινωνικές Πολιτικές και Δημογραφική Βιωσιμότητα

Τις Κοινωνικές Πολιτικές και τη Δημογραφική Βιωσιμότητα έφεραν στο επίκεντρο της συζήτησης τους στο 2ο πάνελ του Συνεδρίου, «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, οι ομιλούντες.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Ο Νότης Μηταράκης, στάθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα, τονίζοντας τη μεγάλη ανάγκη των δυτικών κοινωνιών για εργατικά χέρια. “Σίγουρα η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην παράνομη μετανάστευση είναι ίδια, δεν μπορούν οι λαθροδιακινητές να επιλέξουν ποιος θα μπει στην χώρας μας” επεσήμανε χαρακτηριστικά. “Πρέπει να ανοίξουμε νόμιμες διόδους γιατί έχουμε αντικειμενικές ανάγκες” σημείωσε. Ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου τόνισε η Ελλάδα έχει δώσει σημαντικά φορολογικά κίνητρα “ακόμα και σε ευρωπαίους συνταξιούχους” ενώ πρέπει να δοθεί η κατάλληλη στήριξη στις ελληνικής οικογένειες.

“Η προτεραιότητα μας είναι να φέρουμε εργατικό δυναμικό το οποίο δεν θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δεν θα πολιτογραφηθεί, δεν θα εγκατασταθεί αλλά θα έρθει για 9 μήνες στην χώρα και θα γυρίσει για 3 μήνες στην χώρα του και έτσι θα διατηρήσει τις οικογενειακές σχέσεις” επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι όταν μιλάμε για πληθυσμούς που είναι πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι λογικό να μην μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα.

Η Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα στον εργασιακό χώρο και επεσήμανε την ανάγκη να δοθεί ο απαραίτητος χώρος και οι στέρεες βάσεις από πολλούς εργοδότες και εργοδότριες σε εργαζομένους ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογενειών.

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος και Επικεφαλής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη Philip Morris International, τόνισε ότι η επιχειρηματικότητα έχει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο να παίξει στο κρίσιμο θέμα του δημογραφικού. Επεσήμανε ότι οι εταιρείες πρέπει να δημιουργούν αξία η οποία πρέπει να γυρνάει και στους μετόχους αλλά και στους εργαζόμενους. “Οι εταιρικές πολιτικές που έχουμε δημιουργούν μία κουλτούρα στην οποία μπορούν να λειτουργούν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια” σημείωσε.

Η Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, διδάσκουσα του Πάντειου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρο των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, προέταξε την ανάγκη να βρεθούν κοινοί στόχοι. Να αναλυθούν αυτά που βρίσκονται υπό συζήτηση για τα επόμενα χρόνια καθώς, όπως ανέφερε, με την επισιτιστική και ενεργειακή κρίση αλλά και την πανδημία έγινε μία σημαντική αναδιανομή χρημάτων, κατευθύνσεων και στόχων. “Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο με επιδόματα, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο” επεσήμανε.

Η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σημείωσε ότι η μείωση της γονιμότητας δεν αφορά πια μόνο τις ανεπτυγμένες χώρες. “Μία στις τρεις χώρες έχουν επισήμως ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης των γεννήσεων” σημείωσε και προσέθεσε πως “έχει αλλάξει η προτεραιότητα του κόσμου”. “Δεν θα φτάσει ποτέ ξανά η γονιμότητα το παρελθόν. Έχει αλλάξει η κοινωνία, οι νέες γενιές έχουν άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες για τη ζωή τους” τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εστίασε σε δύο προβλήματα. Στην ενίσχυση των περιφερειακών ανισοτήτων και στον κίνδυνο που μπορεί να επέλθει από την περαιτέρω σμίκρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες στην Ελλάδα κρατούν τον κοινωνικό ιστό όπως διευκρίνισε.

“Η Ελλάδα είναι η χώρα που παρουσιάζει το 9ο υψηλότερο επίπεδο περιφερειακών ανισοτήτων ανάμεσα σε 30 χώρες του ΟΟΣΑ” σημείωσε η κα. Αρανίτου θέτοντας ως ερώτημα το ποιος θα προσέχει τους μεγάλους ανθρώπους που θα απομείνουν μόνοι τους σε περιφέρειες και χωριά. “Αφενός η ύπαιθρος θα μειώνεται και θα διαλύεται και αφετέρου δεν θα υπάρχει δυνατότητα να αφήσουν οι γυναίκες τα παιδιά τους. Η μικρή επιχειρηματικότητα θα βρεθεί σε νέα δίνη. Είναι ερώτημα εάν θα μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους” σχολίασε.

Την συζήτηση συντόνισε η Co-Founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert Μαριάνα Πυργιώτη.

