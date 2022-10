Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» – Χρίστος Δήμας: «Σε 3 μήνες θα βγει η προκήρυξη του 3ου κύκλου του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ύψους 300 εκατ. ευρώ»

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται στην Έρευνα και την Καινοτομία σύμφωνα με τον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα, ο οποίος περιέγραψε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που «τρέχουν» και θα «τρέξουν» για τον συγκεκριμένο κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα βγει η προκήρυξη του 3ου κύκλου του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Από το βήμα του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, ο υφυπουργός επεσήμανε κατά την ομιλία του ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία καλών αμειβομένων θέσεων εργασίας, η οποία στο οικοσύστημα καινοτομίας αναπτύσσεται δυναμικά. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 668 εγγεγραμμένες startups στο Elevate Greece, με περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους, ανάμεσα σε 21 τομείς δραστηριοποίησης, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες σύγχρονος προκλήσεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» περιέγραψε ο Χρ. Δήμας. Μάλιστα, όπως είπε τα 2α Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθούν σε περίπου δύο μήνες.

Έμφαση στις επενδύσεις

Για τις δομικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα σε όλα τα επίπεδα μίλησε ο υφυπουργός τονίζοντας ότι: «η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τις υπεραποσβέσεις των σχετικών δαπανών από 130% στο 200%.

Όσον αφορά τους τεχνοβλαστούς (spin off εταιρείες), ο ίδιος είπε ότι δεν υπήρχε ενιαίο θεσμικό κοινό πλαίσιο λειτουργίας και ότι αυτό που έγινε είναι να δημιουργηθεί ένα απλό λειτουργικό πλαίσιο το οποίο διευκολύνει τους ερευνητές και τους καθηγητές στο να δημιουργούν και να λειτουργούν τεχνοβλαστούς.

Οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο μεταδίδεται και διαδικτυακά από το cybergreece.gr, το real.gr και το enikos.gr.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς συζητούν και αναλύουν τα νέα ορόσημα και οι επόμενοι στόχοι στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Πλατινένιος χορηγός της οργάνωσης είναι η HUAWEI, χρυσός χορηγός η InDigital και χορηγοί οι: Νetcompany, ΑΔΜΗΕ, GridTelecom, αρχειοθήκη, cognyte, ΟΤΕ. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.