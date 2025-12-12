Χνάρης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία εμπλοκή της Περιφέρειας στην καταμέτρηση των προβάτων

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Μανώλης Χνάρης.

Ο κ. Χνάρης σημείωσε πως, οι Περιφέρειες δεν έχουν αρμοδιότητα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος κατηγόρησε τον μάρτυρα πως, «ήσασταν τέσσερα χρόνια περιφερειάρχης, τα πρόβατα έφτασαν τα 4 εκατ. και δεν πήρατε χαμπάρι».

«Οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, καμία σχέση με την καταμέτρηση προβάτων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καμία εμπλοκή των περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις» ανέφερε ο κ. Χνάρης.

«Δεν ξέρατε για το φουσκωμένο ζωικό κεφάλαιο; Ήσασταν 4 χρόνια περιφερειάρχης, τα πρόβατα έγιναν 4 εκατ. και δεν το πήρατε χαμπάρι. Πώς δικαιολογείτε αυτή την άγνοια; Πήγαν από 1,8 εκατ. σε 4 εκατ. τα ζώα. Τα βλέπατε να περνάνε από μπροστά σας» είπε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν στην εξεταστική ότι η κτηνιατρική βάση δεδομένων είναι στην Περιφέρεια», είπε ακόμη, με τον μάρτυρα να απαντά πως, «καμία αρμοδιότητα προσωπικά δεν είχα και κανένας περιφερειάρχης δεν έχει αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανήκουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με την κατανομή στρεμμάτων. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα για καταμέτρηση των ζώων».

«Είμαι αγρότης. Έχω τελειώσει μόνο το λύκειο. Δεν ανήκω πολιτικά σε μεγάλη οικογένεια. Κέρδισα το 2023 έναν αξιοσέβαστο αντίπαλο τον Ανδρέα Ξανθό. Με στοχοποίησε ο πρωθυπουργός, λέγοντας “να μας πει πως έγινε ο Μυλοπόταμος πράσινος”. Ήταν μπλε ο Μυλοπόταμος. Δεν έχω καμία εμπλοκή στη δικογραφία», υπογράμμισε ο μάρτυρας.

Πηγές ΝΔ: Χνάρης «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Στον αέρα η γραμμή Ανδρουλάκη για την τεχνική λύση

«Σε δημόσιο αυτοεξευτελισμό οδηγείται η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο ίδιος του ο βουλευτής, Μανόλης Χνάρης και επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του ΠΑΣΟΚ, κατέρριψε εκ των έσω το βασικό αφήγημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή» σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Ο μάρτυρας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική και μετά από ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριου Λαζαρίδη, όχι μόνο δεν αμφισβήτησε την τεχνική λύση, αλλά τη χαρακτήρισε ευθέως απολύτως νόμιμη, αφήνοντας έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη που επένδυσε πολιτικά στο υποτιθέμενο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται βάσει στρεμμάτων και όχι ζώων, ενώ αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή του ότι έλαβε ενίσχυση για 100 στρέμματα χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη σοβαρότητα της αντιπολιτευτικής επιχειρηματολογίας».

«Το ερώτημα πλέον αφορά τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη: Θα αποκηρύξει τον βουλευτή του που αποδομεί το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη ή θα συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν άκουσε τίποτα; Θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα ακόμη φιάσκο στρατηγικής και για το γεγονός ότι γίνεται ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Γιατί, όσο ο κ. Χνάρης μιλά, τόσο γίνεται σαφές ότι μάλλον στο ΠΑΣΟΚ ο Ν. Ανδρουλάκης αποτελεί τη… μειοψηφία στο ίδιο του το κόμμα» καταλήγουν.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μ. Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολύμηνη επικοινωνιακή και πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη με ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε στο κενό» τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, για τη σημερινή εξέταση των βουλευτών Μανόλη Χνάρη και Χρήστου Μπουκώρου από την επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις.

«Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», τονίζουν, και προσθέτουν:

«Ο Μανόλης Χνάρης ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι ως Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την καταβολή ενισχύσεων. Κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην κατανομή βοσκοτόπων μέσω της τεχνικής λύσης, δεν είχε πρόσβαση σε κτηνιατρικές βάσεις δεδομένων, ούτε κωδικούς, ούτε αρμοδιότητα ελέγχου ή απογραφής ζωικού κεφαλαίου, που αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση των παραγωγών.

Όπως κατέθεσε ο Βουλευτής οι Περιφέρειες δεν πραγματοποιούν ελέγχους, ούτε έχουν πρόσβαση στα στοιχεία παραγωγής (γάλα, κρέας, δαπάνες ζωοτροφών), τα οποία τηρούνται από άλλους φορείς. Ο Μανόλης Χνάρης τόνισε ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ανήκουν διοικητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει ποιος έχει την ευθύνη για το σκάνδαλο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μανόλης Χνάρης υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβήτησε τη νόμιμη τεχνική λύση, όπως υπαινίχθηκε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά κατήγγειλε την καταστρατήγησή της, επισημαίνοντας με σαφήνεια ότι άλλο είναι η νόμιμη τεχνική λύση και άλλο η συστηματική καταστρατήγησή της. Και άλλο η συστηματική καταστρατήγηση της που αποτελεί και την κύρια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για την οποία το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη διερεύνηση μέσω της προανακριτικής.

Παράλληλα, ανέδειξε ότι ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε σοβαρά με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τονίζοντας ότι αν αυτά είχαν προχωρήσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα υπήρχε ποτέ, αποδίδοντας την αποκλειστική ευθύνη για τη μη υλοποίησή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την κατάθεσή του ανέδειξε επίσης ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν πως την κατανομή βοσκοτόπων δεν την κάνουν οι Περιφέρειες, καταρρίπτοντας οριστικά κάθε προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών.

Η σημερινή κατάθεση του Μανόλη Χνάρη επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία σκιά, καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη του ίδιου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποτέλεσμα διαχρονικών παθογενειών. Ωστόσο, το συμπέρασμα που προκύπτει από την Επιτροπή είναι σαφές: η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκόμενων έχουν οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία», καταλήγουν.