Basketgate: Σήμερα οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη – «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των 6 συλληφθέντων – Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες της τελευταίας δεκαετίας

Συνεχίζονται σήμερα Κυριακή (25/10) οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και τον στενό συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη, να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Οι δύο άνδρες κρατούνται προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με την υπόθεση. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ υπέβαλε, μέσω του συνηγόρου του, αίτημα να κληθούν για εξέταση τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εξετάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με έμφαση στο σύνολο του επαγγελματικού αθλητισμού και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, μετά τον εντοπισμό ενδείξεων για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου και τα μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την απολογία του, η οποία διήρκεσε εννέα ώρες. Κατά τη διαδικασία, επιχείρησε να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην κατοικία του, επικαλούμενος τα εισοδήματά του από την πολυετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο, καθώς και οικογενειακά έσοδα.

Όπως υποστήριξε, από το 2001 έως το 2026 τα συνολικά εισοδήματά του ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη, έχει περιορισμένα έξοδα και επέλεγε να διατηρεί μέρος των χρημάτων του σε μετρητά.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά μέσα από αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των ετών και, όπως υποστήριξε, δικαιολογείται πλήρως από τα οικονομικά του δεδομένα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων

Στην εξέλιξη της υπόθεσης αναφέρθηκε, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, η έρευνα άρχισε να παίρνει τη σημερινή της έκταση μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026 σχετικά με το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προέδρου της ΕΟΚ. Κατά τον ίδιο, η καταγγελία αυτή οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαιτητές που συνελήφθησαν με εντάλματα ενεργούσαν υπό καθοδήγηση, λαμβάνοντας και εκτελώντας εντολές, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτει από τη δικογραφία.

Εκτίμησε, ακόμη, ότι η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα, καταδεικνύει πως η υπόθεση στηρίζεται σε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. Πρόκειται για εκτίμηση του δικηγόρου, ενώ η αξιολόγηση των στοιχείων και η κρίση επί των κατηγοριών ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Στο επίκεντρο 49 αγώνες της περιόδου 2016-2026

Η έρευνα αφορά 49 αγώνες μπάσκετ που διεξήχθησαν από το 2016 έως το 2026, ενώ οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με νέες καταγγελίες από προπονητές και αθλητές. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι καταγγελίες αφορούν φερόμενες παρεμβάσεις και πρακτικές χειραγώγησης σε διαφορετικά επίπεδα του αθλήματος, από την πρώτη κατηγορία έως και τα σχολικά πρωταθλήματα.

Βρούτσης στον Realfm 97,8 για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες: «Είναι μία πληγή που η Πολιτεία πρέπει να την επουλώσει ταχύτατα»

Για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, το έχει προκαλέσει «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (24/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου στον realfm 97,8.

«Όλα αυτά δημιουργούν μία θλιβερή, ζοφερή ατμόσφαιρα και μη αντάξια του ελληνικού αθλητισμού ο οποίος πάει εξαιρετικά καλά όλο αυτό το διάστημα. Ήρθε αυτό το μελανό σημείο να τραυματίσει και να ανοίξει μια βαθιά πληγή στο σώμα του ελληνικού αθλητισμού και το οποίο πραγματικά δημιουργεί μια δυσοσμία και μια θλίψη σε όλους μας. Γιατί δεν αξίζει για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή η εικόνα. Δεν είναι αντάξιά του και δεν είναι και δίκαιη. Όμως έχουμε ένα πραγματικό γεγονός» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

Ο κύριος Βρούτσης, υπογράμμισε τη σημασία του έργου της Δικαιοσύνης, που έχει αναλάβει την ευθύνη να διαλευκάνει την υπόθεση, το τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει, και από την άλλη πλευρά τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Πολιτεία «για να διασφαλίσει αυτή τη στιγμή το θιγμένο κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος». «Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αποπνέει αυτή η εικόνα, δια μέσω της Ομοσπονδίας, είναι ότι έχουν χάσει όλοι την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η χειραγώγηση αγώνων έφτασε μέχρι τα σχολικά πρωταθλήματα, είπε: «Αυτό είναι τμήμα της δικογραφίας. Δεν θα πω, θα αποδειχθεί, γι’ αυτό δεν μπαίνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι σε εξέλιξη. Θα μιλήσω από την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες».

Όπως είπε, οι ομοσπονδίες έχουν το αυτοδιοίκητο σε όλα τα αθλήματα και δεν μπορεί η Πολιτεία να παρέμβει στα εσωτερικά τους, όμως «έχουμε φτιάξει τέσσερις ισχυρές θεσμικές αντηρίδες που είναι ασπίδα για τον αθλητισμό. Όπως είναι η ΔΕΑΒ για τη βία, ο ΕΟΚΑΝ για το αντιντόπινγκ, και τα δύο όργανα τα οποία επιλήφθηκαν των καταγγελιών για το συγκεκριμένο θέμα, την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την ΕΠΑΘΛΑ (Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας)».

«Προσέξτε τι έγινε. Ήρθε η καταγγελία τον Απρίλιο. Εγώ την έστειλα κατευθείαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία δέχτηκε πιέσεις, μηνύσεις, τοξικά και δηλητηριασμένα δημοσιεύματα. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έβγαλε πόρισμα. Έβγαλε πόρισμα για πρόστιμο στον κ. Λιόλιο, ότι αυτός είναι ο κύριος ιδιοκτήτης του Προμηθέα, και από την άλλη μεριά και πρόστιμο στα μέλη της διοίκησης του Προμηθέα, υπό την έννοια ότι ήταν αχυράνθρωποι και όχι πραγματική διοίκηση. Αυτά είναι καταγεγραμμένα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δέχτηκε μηνύσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στάθηκε στο ύψος του όμως, στο ακέραιο ήθος του, και τον ευχαριστώ δημόσια για αυτό. Και από την άλλη μεριά ήρθαν οι αποφάσεις, αυτές οι καταγγελίες τις οποίες έστειλα στον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Μαυρωτά, με κατευθυντήρια γραμμή να πάνε στον αθλητικό εισαγγελέα και πήγαν αμέσως» είπε ο κ. Βρούτσης.

«Η χειραγώγηση έχει μία διπλή ανάγνωση. Η μία πλευρά έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι των αξιών του αθλητισμού. Δηλαδή αν κάποιος χειραγωγεί ένα αγώνα είναι ό,τι χειρότερο γιατί δηλητηριάζει το πιο ωραίο πράγμα, τις αξίες του αθλητισμού. Αυτό είναι η μία ανάγνωση – η χειραγώγηση. Το δεύτερο είναι το οικονομικό υπόβαθρο, υπό την έννοια ότι αν κάποιος χειραγωγεί ένα αποτέλεσμα ενός αγώνα αυτό μπορεί να έχει και ένα οικονομικό αποτύπωμα, καθώς αυτό το αποτύπωμα μπορεί να πάει μέσα από μία στοιχηματική διαδικασία ή μία άλλη συναλλαγή.

Άρα έχει μία διπλή ανάγνωση και ένα διπλό υπόβαθρο πολύ αρνητικό. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, επειδή είναι τεράστιο το κομμάτι του αθλητισμού και δεν μπορεί να παρακολουθείς δεκάδες αγώνες, δεκάδες αθλήματα και τόσες ομοσπονδίες, χτίζουμε ασπίδες. Επαγγελματικός αθλητισμός, ΔΕΑΒ για τη βία, ΕΠΑΘΛΑ για την ακεραιότητα του αθλητισμού και αντιντόπινγκ. Αυτά τα όργανα λειτουργούν», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας, είπε: «Ο Γιαννάκης δήλωσε ότι είναι μία ήττα του μπάσκετ και συμφωνώ μαζί του. Είναι μία πολύ αρνητική εικόνα, μία πληγή που η Πολιτεία πρέπει να την επουλώσει ταχύτατα».

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες ότι σε επόμενους αγώνες που μπορεί να υπάρξει ένα ανθρώπινο λάθος διαιτητή, ο κόσμος θα έχει δεύτερες σκέψεις για όσα βλέπει στο γήπεδο και δεν αποκλείεται να δούμε επεισόδια, απάντησε: «Αυτά απαγορεύονται και δεν θα γίνουν, γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις αμέσως και κυρίως για τις ομάδες και για τους ίδιους. Έχουμε και εδώ φτιάξει θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ αυστηρό και αυτό έχει αλλάξει και την εικόνα στα γήπεδα. Μην τα μπερδεύουμε. Η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή και το κύρος στο μπάσκετ έχει τρωθεί. Αφορά 81.000-82.000 αθλητές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ξεχωριστά από τον επαγγελματικό, αφορά 773 σωματεία. Όλα αυτά θα κληθούμε να τα περιφρουρήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας ως Πολιτεία γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο».

«Πέρα από τα μέτρα τα οποία σας ανέφερα, την ασπίδα που έχουμε δημιουργήσει με θεσμικό οπλοστάσιο, πήρα και επιπλέον μέτρα. Έστειλα έκτακτο έλεγχο, και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Οικονομικών με κατεύθυνση να γίνει τώρα ο έλεγχος και θα γίνει, και διέκοψα και τη χρηματοδότηση της ομοσπονδίας», πρόσθεσε ο κ. Βρόυτσης.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και ποιος αναμένεται να αναλάβει, σημείωσε: «Θα τοποθετηθώ γι’ αυτό την Τρίτη. Δεν έχω το δικαίωμα να επιβάλλω, αλλά ως Πολιτεία θα υποδείξω και αυτό θα γίνει την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Η έννοια της υπόδειξης δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Η έννοια της υπόδειξης θα έχει να κάνει με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί».

Τέλος, ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωσε ότι γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλες τις ομοσπονδίες, και στα άλλα αθλήματα. «Ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία μπάσκετ είναι έκτακτος, στις άλλες γίνεται με τακτικό τρόπο σε όλες. Συμπληρωματικά, με μέτρα που έχω πάρει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το Υπουργείο, θέσπισα ορκωτούς ελεγκτές, που δεν υπήρχαν, για όλες τις Ομοσπονδίες με πάνω από 100.000 επιχορήγηση. Π.χ. το μπάσκετ παίρνει κάθε χρόνο 3,2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού. Δεύτερον, άλλαξα τον τρόπο που υποβάλλονται οι προϋπολογισμοί. Μέχρι τότε μπορούσε να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός που να δημιουργήσει εκατομμύρια ελλείμματα ανεξέλεκτα. Αλλάξα όλο το πλαίσιο» κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

Τη Δευτέρα οι επόμενες απολογίες

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απολογίες που έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων. Παράλληλα, οι οικονομικοί έλεγχοι επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και να διερευνήσουν ενδεχόμενες ύποπτες συναλλαγές στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Οι κατηγορίες και οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην υπόθεση τελούν υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.