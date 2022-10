ΑΕΚ: Ο Ενές Καντέρ συναντήθηκε με Τούρκους πρόσφυγες στο κλειστό των Άνω Λιοσίων – Το μήνυμα στο μπλουζάκι του

Ο Τούρκος σούπερ σταρ του NBA, Ενές Καντέρ βρέθηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων όπου η ΚΑΕ ΑΕΚ φιλοξένησε εκδήλωσή του για τους Τούρκους πρόσφυγες. Ο Καντέρ συχνά πυκνά αναφέρεται στις σχέσεις αγάπης μεταξύ των δύο λαών, ενώ έχει εκδιωχθεί από τη χώρα του αφού είναι πολέμιος της κυβέρνησης Ερντογάν.

Αίσθηση προκάλεσε το μήνυμα που έγραψε στο μπλουζάκι του. Φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με τις σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας και τη φράση “Είμαστε οικογένεια”.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC φιλοξενεί τον Ενές Καντέρ σε εκδήλωση, που διοργάνωσε για τους Τούρκους πρόσφυγες, ο σταρ του ΝΒΑ στα Άνω Λιόσια».

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ Ενές Καντέρ και πολέμιος του Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ως απαράδεκτα και αηδιαστικά τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας.

Σε συνέντευξη του στον Alpha αποκάλεσε τον Ερντογάν «νταή δικτάτορα», κάτι το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν: «Όσα είπε ο Ερντογάν για την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη είναι απαράδεκτα και αηδιαστικά. Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία. Δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα μου. Ο Ερντογάν τα ξεχνά όλα αυτά και μιλά για την Ελλάδα», είπε αρχικά ο Ενές Καντέρ.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο προσφυγικό τόνισε ότι: «Για εμένα, η Ελλάδα και οι Έλληνες άνοιξαν την αγκαλιά τους σε όλους τους πρόσφυγες και τους πρόσφεραν μια θερμή υποδοχή».

Τον περασμένο Μάιο, ο Καντέρ, ποδοπάτησε φωτογραφία του Τούρκου προέδρου, σε εκδήλωση που έγινε στο Όσλο από το Human Rights Foundation, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπάτησή τους.

«Δεν φοβάμαι! Φτιάχτηκα για αυτό. Αυτό αξίζει στους αδίστακτους δικτάτορες. Μια μέρα οι γενναίοι άνθρωποι θα πατήσουν κάθε Δικτατορία εκεί έξω στον κόσμο και η αγάπη και η ειρήνη θα νικήσουν. Μια μικρή σημείωση για όλους εκεί έξω, μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει, μην σπαταλάτε τη φρικτή ανάσα σας» έγραψε ο Καντέρ στο twitter αναρτώντας και τα σχετικά βίντεο.

I ain’t afraid!

I was made for this. @RTErdogan pic.twitter.com/9lKe3s5fCn

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) May 25, 2022