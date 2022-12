Βρετανός δημοσιογράφος αποκαλύπτει: Η Εύα Καϊλή ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή, χωρίς να είναι μέλος της

Σε νέες αποκαλύψεις για την Εύα Καϊλή προχώρησε ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζακ Πάροκ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση διαφθοράς, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Twitter αποκάλυψε ότι η Εύα Καϊλή την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της visa για το Κατάρ και το Κουβέιτ στην επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς ωστόσο να είναι μέλος της συγκεκριμένη επιτροπής.

BREAK: Eva Kaili was present at the European Parliament’s LIBE committee on Dec 1 when they were voting on a controversial visa liberalisation file for Qatar and Kuwait.

She voted in favour.

She is not a member of that committee. pic.twitter.com/1FOLgDXseT

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022