Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη για τα αγροτικά – BINTEO

Κόντρα με ιδιαίτερη ένταση είχαν το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, οι οποίοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε μία αντιπαράθεση με πολλαπλές απαντήσεις εκατέρωθεν στη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε, όπως και άλλοι, την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση επί της πρότασης για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τα κρίσιμα θέματα της αγροτικής παραγωγής, την οποία εν τέλει απέρριψε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για “πάρτι διαφθοράς”, ενώ τόνισε πως “το ζήτημα δεν είναι επικοινωνιακό ούτε διαχειριστικό, είναι πατριωτικό”. Αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ σημείωσε πως θα επιταχύνει τη συρρίκνωση, διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη συγκέντρωση.

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα απορρίπτει τον επικοινωνιακό και προσχηματικό διάλογο και προτείνει διάλογο ουσίας, αποτελέσματος, με μόνο στόχο την ενίσχυση των παραγωγών της πατρίδας μας». Δεν σας εμπιστευόμαστε, συμπλήρωσε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης σήκωσε το γάντι και απάντησε άμεσα στον κ. Ανδρουλάκη. «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που ανέλαβε τις ευθύνες της σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των εξαγωγών τροφίμων. Έχουμε πλεονασματικό ισοζύγιο στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια κι όποιος μπορεί ας το αμφισβητήσει κι επίσης κ. Ανδρουλάκη έχουμε χάρη στις πολιτικές της κυβέρνησης δεκάδες χιλιάδες αγρότες οι οποίοι έχουν μπει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά ».

«Μην στεκόσαστε σε αυτά, αδικείτε τον εαυτό σας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Έπειτα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο θέμα της ευλογιάς. Είπε ότι περίμενε από το ΠΑΣΟΚ να έχει άλλη στάση, γιατί «ο πρόεδρός του και τα στελέχη του έλεγαν ότι ακολουθούνε τον δρόμο της επιστήμης». «Αυτό κάνουμε κι εμείς», τόνισε. “Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση και είχατε τις κτηνιατρικές σχολές της χώρας να λένε, έτσι θα κινηθείτε, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι υπεύθυνη στάση αυτή; Μην επιμείνετε άλλο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Είναι επικίνδυνο να παίζουμε με αυτό το θέμα.”

“Γιατί αποσύρθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα εάν δεν ισχύουν όλα αυτά”, διερωτήθηκε. “Ζείτε στον δικό σας πλανήτη μίας φαντασιακής πραγματικότητας, όπου όλα είναι μαύρα και σκοτεινά και θα έρθετε εσείς να τα διορθώσετε”.

“Υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι υπέρ του προηγούμενου συστήματος; Θέλετε να γυρίσετε πίσω; Θέλετε αυτά τα 160 εκ. που εξασφαλίσαμε να μην τα εξοικονομήσουμε; Άμα αυτή είναι η στάση σας, έχετε τη δυνατότητα να το πείτε. Γιατί και η δημαγωγία έχει τα όρια της”.

Στο τέλος ο κ. Χατζηδάκης ρώτησε τον κ. Ανδρουλάκη: “Θα συμμετάσχετε στις συζητήσεις της διακομματικής επιτροπής ή όχι”;

Κατά την ομιλία – απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη υπήρχαν φωνές από τα έδρανα της Βουλής ανά στιγμές και χρειάστηκε η παρέμβαση του προεδρεύοντος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ανδρουλάκης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας είναι αυτός του Κυριάκου Μητσοτάκη

“Τι μας είπε ο κ. Χατζηδάκης; Εικονοποιείται η επιτυχία της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα με το ότι οι αγρότες έφυγαν από τα μπλόκα. Δηλαδή έπρεπε να κάτσουν 12 μήνες για να πει ότι αποτύχατε; Είπε ότι θέλετε να μείνετε πίσω; Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβανε συνάδελφοι; Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπαιρναν τους γενικούς γραμματείς και έλεγαν μην τους ελέγξετε; Τον ΟΠΕΚΕΠΕ που υπουργός έλεγε αυτός είναι δικός μας; Κατά διαβολική σύμπτωση είναι ο δικός σας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας είναι αυτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μη μας δουλεύετε πια φτάνει. Η διαφθορά και η αναξιοκρατία είστε εσείς”, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έκανε λόγο για πάρτι της ΝΔ με προσωπική ευθύνη του Κώστα Τσιάρα.

«Είπε ο υπουργός με στόμφο ότι καλώς θα κριθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο η συμφωνία Mercosour. Καλώς να κριθεί, αλλά η ΝΔ δεν ψήφισε να οδηγηθεί στην κρίση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Και δω μας κοροϊδεύετε; Είπατε σε αγρότες και κτηνοτρόφους ότι θα τους δώσετε το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία. Είστε υποκριτές. Δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό. Και μου απαντούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός. Γιατί στηρίζουμε το λαθρεμπόριο. Γιατί την κάνετε λοιπόν σήμερα; Γιατί βγήκαν οι αγρότες στα μπλόκα”.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, “εμείς κ. Χατζηδάκη ούτε εξεταστική επιτροπή θέλαμε. Προανακριτική προτείναμε. Εσείς προτείνατε εξεταστική και συμμετείχαμε. Και καλώς, γιατί εμείς και άλλα κόμματα αναδείξαμε πτυχές της γαλάζιας συμμορίας. Φανταστείτε τι θα γινόταν με προανακριτική. Γι’ αυτό προτείνουμε πραγματικό καθαρό διάλογο και όχι επικοινωνιακού περιτυλίγματος. Το ΠΑΣΟΚ θα ναι παρών για να αποκαλύπτει τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την υποκρισία την ανεπάρκεια της ΝΔ σε έναν τομέα κρίσιμο”.

Και κατέληξε ότι γυρνάνε όλοι στα χωριά και βλέπουν παρατημένα αγροτικά μηχανήματα και φωτοβολταϊκά, υπάλληλοι ή πελάτες των ισχυρών παικτών στους οποίους παραδόθηκε με σκανδαλώδη τρόπο τον ενεργειακό χώρο. “Αυτή είναι η πολιτική σας. Πάντα με τους λίγους εις βάρος της κοινωνίας”, υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως όταν γίνουν εκλογές ο “γαλάζιος” ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνει παρελθόν.

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση Χατζηδάκη: «Προτείνετε τα ίδια με διάφορους λαϊκιστές και ψεκασμένους»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει μέσα του πως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία σημαντική μεταρρύθμιση, ενώ με δόση αστεϊσμού είπε ότι αν μπορούσε να γίνει ορός αλήθειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα το ομολογούσε, ότι είναι βήμα εξυγίανσης. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης θυμήθηκε τον Θεόδωρο Πάγκαλο για τον οποίον είπε πως έλεγε σε βίντεο σε αγρότες, «είπαμε δύο φορές “πανωγραψίματα” αλλά όχι και τέσσερις. Μήπως δεν το έχει δει κανείς από σας; Ή μήπως δεν έχουμε δει τα στελέχη σας που παρέλασαν επίσης από την εξεταστική επιτροπή και ελέγχονται για θέματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την οικονομική αστυνομία;».

Επανερχόμενος ο κ. Χατζηδάκης στο θέμα της ευλογιάς σημείωσε ότι εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά με τη διαδρομή και τη θέση του και διάβασε την απάντηση του Ούγγρου επιτρόπου στον κ. Αρβανίτη: “Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ένωση. Εμείς ρωτήσαμε τους κτηνιάτρους και μας είπαν να μην προβούμε σε εμβολιασμό. Θα μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Εάν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού στην Ελλάδα τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο εν λόγω σχέδιο θα υπόκεινται σε μέτρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας. Αυτό προτείνετε. Εσείς το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με διάφορους λαϊκιστές και ψεκασμένους”.

Και επανέλαβε το ερώτημα, εάν θα συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή.

“Μην κάνετε τον ορό της αλήθειας, κ. Χατζηδάκη, θα εκτεθείτε”

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Ούγγρο επίτροπο “ιανό” και σημείωσε ότι στις 27 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε, “κάντε τοπικούς εμβολιασμούς”, ενώ είπε, πώς είναι δυνατόν να είμαστε λαϊκιστές, από τη στιγμή που λέμε τα ίδια με την Επιτροπή; Απαντώντας στη φράση του κ. Χατζηδάκη για τον “ορό αλήθειας”, είπε, “προτείνω να το κάνουμε και εγώ και εσείς. Άλλωστε έχουμε κι άλλα κοινά στην ιστορία μας όπως το Predator. Που το είχα και εγώ και εσείς, απλώς εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη κι εσείς κάτσατε στα αβγά σας. Για να απαντήσουμε, θα ναι χαρούμενος ένας πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας της ΝΔ, όταν η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ΟΠΕΚΕΠΕ, ευρωπαϊκό αναπτυξιακό τομέα; Ούτε εγώ ούτε εσείς είστε κ. Χατζηδάκη. Είμαι σίγουρος, δεν είστε υπερήφανος να ακούτε να απαγορεύουν τον έλεγχο σε στενούς φίλους της ΝΔ. Ούτε είστε υπερήφανος όταν ο γγ του υπουργείου να απειλεί μια ανθρώπινη ζωή και να μην του λέει κανείς μία κουβέντα. Το ακούσαμε! Γι’ αυτό μην κάνετε τον ορό της αλήθειας, θα εκτεθείτε”.

“Το ΠΑΣΟΚ όπως συμμετείχε στην εξεταστική θα είναι εκεί. Διαφωνούμε με το πανηγύρι που πάτε να στήσετε, όπως η εξεταστική, αλλά θα είμαστε εκεί με τα στελέχη μας για να χαλάσουμε το πάρτι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας της ΝΔ”.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παίρνοντας για ακόμα μια φορά τον λόγο είπε ότι λυπάται και παραδέχεται τα λάθη της ΝΔ και ότι επιχειρείται να χτισθεί μια νέα πραγματικότητα. Κατηγόρησε όμως τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ πως δεν λυπάται για τα αντίστοιχα της παράταξής του και ανέφερε σχετικά, “ας κρίνει ο ελληνικός λαός”, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να απαντά εκ νέου και να λέει στον Κωστή Χατζηδάκη πώς αν ήταν ειλικρινής δεν θα επέτρεπε στον πρωθυπουργό το καλοκαίρι να στήσει τον εξευτελισμό της Βουλής και θα ψήφιζε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική.

“Δέσατε τα χέρια στη Δικαιοσύνη”, υπογράμμισε. “Εσείς κυβερνάτε”, ανέφερε και έκανε λόγο για ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας το οποίο κάθε μέρα ευτελίζει τον πολιτικό κόσμο με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη κι όλων που στηρίζουν το παρακράτος του Μαξίμου.

Στο τέλος ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε πως δεν είναι αλάθητοι στη ΝΔ και επισήμανε πως υπάρχει διπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, καθώς κρίνει ο λαός. “Μετά κουνάτε το δάχτυλο σε ένα κόμμα που παραδέχεται τα λάθη του”.